Razgovor trajao skoro sat i po: O čemu su pričali Putin i Tramp?

Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Tramp razgovarali su telefonom o aktuelnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dvije zemlje.

Kako je saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, razgovor, koji je održan na inicijativu američkog predsjednika, trajao je sat i 25 minuta, prenijela je RIA Novosti. Ušakov je naveo da je Putin na početku razgovora čestitao Trampu i američkom narodu Dan nezavisnosti SAD.

Tokom razgovora, dvojica lidera razmatrala su međunarodnu agendu, sa posebnim osvrtom na sukob u Ukrajini. Putin je, prema navodima Kremlja, iznio procjenu situacije na frontu i ponovio stav Rusije da podržava političko i diplomatsko rješavanje sukoba uz uvažavanje ruskih interesa.

Ušakov je rekao da je Tramp ponovo istakao da je spreman da doprinese brzom prekidu neprijateljstava i pronalaženju mirnog rješenja, uz angažovanje svojih specijalnih izaslanika, Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera. Predsjednici su razgovarali i o perspektivama rusko-američke saradnje nakon završetka sukoba u Ukrajini, pri čemu je Tramp ukazao na značajan potencijal za razvoj odnosa dvije zemlje.

Sagovornici su takođe naglasili važnost očuvanja zajedničkog istorijskog nasljeđa i posebno istakli savezništvo Moskve i Vašingtona tokom Drugog svjetskog rata. Tema razgovora bio je i Bliski istok. Putin je izrazio nadu da će pregovori između SAD i Irana dovesti do obostrano prihvatljivih i dugoročnih rješenja, a takođe je potvrdio i spremnost Rusije da pruži praktičnu pomoć u stabilizaciji situacije u regionu.

Dvojica lidera saglasila su se da uskoro ponovo razgovaraju, a Putin je ponovio poziv Trampu da posjeti Rusiju. Ovo je bio četvrti razgovor Putina i Trampa od početka godine, a održan je 20 dana nakon njihovog prethodnog telefonskog kontakta. Sjedinjene Američke Države su 4. jula obilježile veliku jubilarnu godišnjicu osnivanja države, prenosi Tanjug.