Ko bi mogao ponovo u SDS?

Iako je Glavni odbor SDS-a već odbio spajanje sa Pokretom Sigurna Srpska, prema saznanjima ATV-a, taj scenario nije konačno zatvoren. Ključ bi mogla biti promjena sastava Glavnog odbora SDS-a, čime bi struja naklonjena dogovoru sa Draškom Stanivukovićem dobila većinu.

Predložena fuzija podrazumijeva utapanje PSS-a u SDS, a Draško Stanivuković bi postao ili kandidat za predsjednika Republike Srpske ili predsjednik SDS-a. Banjalučki gradonačelnik po sopstvenom priznanju, mogao bi ove sedmice objaviti kandidaturu za predsjednika Srpske, što bi podrazumijevalo ili realizaciju fuzije ili povlačenje SDS-a.

Ukoliko do spajanje i dođe, to bi značilo da bi brojni funkcioneri koje je PDP preoteo SDS-u ponovo vratili člansku kartu najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj.

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Najzvučnije ime koje bi se ponovo našlo u redovima SDS-a je svakako Maja Dragojević Stojić. Ona je kao potpredsjednik SDS-a i poslanik u NSRS odlučila da napusti stranku koja joj je omogućila mandat i pridružila se PDP-u. Tada je Milan Miličević zatražio od nje da vrati mandat, što je ona odbila, a sada bi igrom sudbine, njen mandat ponovo pripao SDS-u.

Među stare prijatelje bi mogao i Predrag Kukolj, odbornik u Prijedoru. On je preko SDS-a dobio mandat u prijedorskoj Skupštini, a brzo nakon toga napustio je stranku i pridružio se PDP-u, odnosno Pokretu Sigurna Srpska.

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Radivoje Spasojević i Jovo Filipović, odbornici iz Ugljevika, mandate su dobili pod zastavom SDS-a, a onda su odlučili da svoje djelovanje nastave u Pokretu Sigurna Srpska. Predloženom fuzijom bi i oni mogli ponovo u redove Srpske demokratske stranke.

U Modriči bi Jovica Radulović mogao da vrati skupštinsku većinu. Ukoliko do spajanja dođe, na svojoj strani ponovo bi mogao Vedrana Čakarevića koji je takođe napustio SDS i pridružio se PSS-u, a nakon tenzija između Stanivukovića i rukovodstva SDS-a, uskratio podršku načelniku Jovici Raduloviću.

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Jačanje SDS bi se osjetilo i u Šipovu. Tamo bi PSS vratio Vladimira Medića i ojačao Srpsku demokratsku stranku za još jednog njihovog člana.

Još jedan zvučan povratak u SDS bi bio u Krupi na Uni. Situacija oko načelnika u ostavci Gojka Kličkovića je i dalje konfuzna, jer nije jasno koga Kličković tačno podržava. On je nekadašnji visoki funkcioner SDS-a koji je 2017. godine napustio stranku i pridružio se SP-u. Nedavno je lider PSS-a Draško Stanivuković objavio zajedničku fotografiju sa Kličkovićem i predstavio ga kao značajno pojačanje, da bi nekoliko dana kasnije Kličković pozirao i sa Petrom Đokićem.

Ukoliko bi se pokazalo da Kličković zaista ostaje u političkom paketu sa Stanivukovićem, to bi značilo da će SDS biti "ojačan" za stranačkog veterana.