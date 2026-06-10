Predsjednik stranke ili kandidat: Šta je Stanivuković tražio od Blanuše

Predsjednik SDS Branko Blanuša otkrio je kako je došlo do ideje da se ova stranka spoji sa PSS-om i šta je za bio uslov Draška Stanivukovića da se to desi.

"Gospodin Stanivuković mi je rekao ovako - ''ako sve pogledamo ja nisam neko ko je za funkciju srpskog člana Predsjedništva, puno ste više Vi, profesore, za to i vjerovatno bi Vam odgovarala ta funkcija'. Ja kažem na to, 'možda je to tako ali ja imam jasan stav, i mene i mojih organa, ja to ne mogu promijeniti, to je davno doneseno. Dobro, evo postoji i ta varijanta da ja budem kandidat za srpskog člana Predsjedništva, ali šta ćemo sa Vukanom, on se već kandidovao?'", rekao je Blanuša i dodao da se sa Vukanovićem pokušalo razgovarati preko Ognjena Bodiroge i Mladena Bosića.

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"Onda sam i ja slao poruke i pokušao da napravim sastanak. Međutim svi ti prijedlozi za dogovor su odbijeni", kaže Blanuša i dodaje da mu je Vukanović na to rekao da ne bi povukao svoju kandidaturu "ni da mu to kažu Tramp i Putin".

Kako kaže, tada su došli "u dosta nezgodnu situaciju".

"Bilo je tu dosta razgovora, bili su tu i pregovarački timovi, i pojedinačni pregovarački razgovori mene i Draška Stanivukovića i pregovaračkih timova između PSS-a i SDS-a. I došao je prijedlog od strane PSS-a da PSS kompletno ulazi u SDS. U toj varijanti pravi se lista koja će biti zajednička, gdje bi se mi dogovorili za nosioce lista i koliko bi koja stranka imala na tim listama po izbornim jedinicama", rekao je Blanuša.

Tada je Stanivuković iznio uslov za to, takozvano, spajanje.

"Rekao je - 'uslov je da ja budem kandidat za predsjednika', A ja da budem i dalje predsjednik SDS-a ili obrnuta varijanta", ispričao je Blanuša za "Buka TV".

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Kada je riječ o kandidaturi za srpskog člana Predsjedništva, Blanuša kaže da je i tu bio uslov da jedan bude kandidat za ovu poziciju, a drugi za predsjednika Srpske.

"Ako je on kandidat za predsjednika, ja da budem za srpskog člana Predsjedništva. Ja sam odmah rekao da ta varijanta ne dolazi u obzir zato što sam sve vrijeme govorio da sam ja kandidat za predsjednika", rekao je i nastavio:

"Rekao sam i tada, 'Draško, znaš da postoji ta sumnja kod članova SDS-a da bi ti ulaskom u SDS potpuno preuzeo SDS'. Kaže, 'nije nikakav problem, ja sam spreman potpišem i ovjerim da, ukoliko sam kandidat za predsjednika Republike, se određeni broj godina neću kandidovati za predsjednika SDS-a'".

Kako kaže, tada je rekao da će taj prijedlog ponuditi organima stranke.

Žao mi je što sam izgubio Vukanovićevu podršku

Priznao je da mu je žao što je izgubio podršku lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, ali dodaje da mu nije jasno zbog čega je do toga došlo.

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"Nije mi jasno koji je razlog gospodina Vukanovića da tako direktno bude protiv mene i šta sam ja to uradio Vukanoviću i Listi, šta sam ja to negativno rekao za njega, za bilo kojeg pojedinca iz te stranke", kaže Blanuša.