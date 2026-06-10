Predsjednik stranke ili kandidat: Šta je Stanivuković tražio od Blanuše

Autor:ATV
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Predsjednik SDS Branko Blanuša otkrio je kako je došlo do ideje da se ova stranka spoji sa PSS-om i šta je za bio uslov Draška Stanivukovića da se to desi.
"Gospodin Stanivuković mi je rekao ovako - ''ako sve pogledamo ja nisam neko ko je za funkciju srpskog člana Predsjedništva, puno ste više Vi, profesore, za to i vjerovatno bi Vam odgovarala ta funkcija'. Ja kažem na to, 'možda je to tako ali ja imam jasan stav, i mene i mojih organa, ja to ne mogu promijeniti, to je davno doneseno. Dobro, evo postoji i ta varijanta da ja budem kandidat za srpskog člana Predsjedništva, ali šta ćemo sa Vukanom, on se već kandidovao?'", rekao je Blanuša i dodao da se sa Vukanovićem pokušalo razgovarati preko Ognjena Bodiroge i Mladena Bosića.
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"Onda sam i ja slao poruke i pokušao da napravim sastanak. Međutim svi ti prijedlozi za dogovor su odbijeni", kaže Blanuša i dodaje da mu je Vukanović na to rekao da ne bi povukao svoju kandidaturu "ni da mu to kažu Tramp i Putin".
Kako kaže, tada su došli "u dosta nezgodnu situaciju".
"Bilo je tu dosta razgovora, bili su tu i pregovarački timovi, i pojedinačni pregovarački razgovori mene i Draška Stanivukovića i pregovaračkih timova između PSS-a i SDS-a. I došao je prijedlog od strane PSS-a da PSS kompletno ulazi u SDS. U toj varijanti pravi se lista koja će biti zajednička, gdje bi se mi dogovorili za nosioce lista i koliko bi koja stranka imala na tim listama po izbornim jedinicama", rekao je Blanuša.
Tada je Stanivuković iznio uslov za to, takozvano, spajanje.
"Rekao je - 'uslov je da ja budem kandidat za predsjednika', A ja da budem i dalje predsjednik SDS-a ili obrnuta varijanta", ispričao je Blanuša za "Buka TV".
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Kada je riječ o kandidaturi za srpskog člana Predsjedništva, Blanuša kaže da je i tu bio uslov da jedan bude kandidat za ovu poziciju, a drugi za predsjednika Srpske.
"Ako je on kandidat za predsjednika, ja da budem za srpskog člana Predsjedništva. Ja sam odmah rekao da ta varijanta ne dolazi u obzir zato što sam sve vrijeme govorio da sam ja kandidat za predsjednika", rekao je i nastavio:
"Rekao sam i tada, 'Draško, znaš da postoji ta sumnja kod članova SDS-a da bi ti ulaskom u SDS potpuno preuzeo SDS'. Kaže, 'nije nikakav problem, ja sam spreman potpišem i ovjerim da, ukoliko sam kandidat za predsjednika Republike, se određeni broj godina neću kandidovati za predsjednika SDS-a'".
Kako kaže, tada je rekao da će taj prijedlog ponuditi organima stranke.
Priznao je da mu je žao što je izgubio podršku lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, ali dodaje da mu nije jasno zbog čega je do toga došlo.
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"Nije mi jasno koji je razlog gospodina Vukanovića da tako direktno bude protiv mene i šta sam ja to uradio Vukanoviću i Listi, šta sam ja to negativno rekao za njega, za bilo kojeg pojedinca iz te stranke", kaže Blanuša.
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