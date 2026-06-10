Dodik: Za vrtić u Palama četiri miliona KM

Autor:ATV
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Za izgradnju i opremanje novog vrtića u Palama obezbijeđeno je milion KM, kao dio projekta vrijednog gotovo četiri miliona KM, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Nema važnijeg ulaganja od ulaganja u djecu. Svako novo mjesto u vrtiću znači veću sigurnost za roditelje, bolje uslove za odrastanje naših najmlađih i snažniju budućnost Republike Srpske", rekao je Dodik.
Ističe da politika SNSD-a ostaje jasna.
"U njenom centru su porodica, djeca i njihovo bezbrižno djetinjstvo u stabilnoj i snažnoj Republici Srpskoj", rekao je Dodik.
Za izgradnju i opremanje novog vrtića u Palama obezbijeđeno je milion KM, kao dio projekta vrijednog gotovo četiri miliona maraka.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 10, 2026
Nema važnijeg ulaganja od ulaganja u djecu. Svako novo mjesto u vrtiću znači veću sigurnost za roditelje, bolje uslove za odrastanje naših najmlađih i…
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