Cvijanović: Pitanje izbora novog visokog predstavnika sukob dva koncepta

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je izbor novog visokog predstavnika pitanje sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata, ukazavši da je neko nakon 30 godina raznog eksperimentisanja sagledao situaciju drugačije.

Cvijanovićeva je istakla da ovo ne tumači kao sukob EU i Amerike, dodajući da je posrijedi konceptualna, a ne personalna priča.

"Ako pogledate sve izjave otkako je došla nova američka administracija mogli ste da čujete da se traže domaći dijalog i domaća rješenja, kao i odgovornost domaćih ljudi koji su izabrani kroz demokratsku proceduru", rekla je Cvijanovićeva za "Avaz".

Sa druge strane su, kaže, Evropljani koji su svjesni nesposobnosti da sami rješavaju neka pitanja ili da se nametnu kao neko ko je kredibilan partner institucija BiH.

"Tako da svašta ima. Jedni kažu da je došlo vrijeme da ljudi dišu punim plućima, donose svoje odluke i da budu odgovorni za te odluke. I imate druge koji kažu - nije nam to dovoljno, ne znamo mi šta ćemo sa njima ni kada ćemo ih primiti u EU", navela je Cvijanovićeva.

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Ukazala je da će novi visoki predstavnik, ukoliko ga imenuje Savjet za sprovođenje mira, imati ozbiljan nedostatak legitimiteta.

Cvijanovićeva je rekla da bi novoimenovani na tu funkciju trebao da omogući transfer odgovornosti na domaći teren i da sigurno neće biti bonskih ovlaštenja na način na koji su korištena.

"Vjerovatno u nekom trulom kompromisu možemo računati na to da će neko reći `pa dobro biće bonska ovlaštenja, neće se koristiti`. Moramo da se navikavamo na činjenicu da živimo bez visokih predstavnika", rekla je Cvijanovićeva.

U BiH se, kaže, dešava sukob dva koncepta - jedan u kojem BiH treba da prohoda i drugi u kojem BiH treba da ostane da se valja.

"Čula sam jednu budalastu tvrdnju ministra inostranih poslova /u Savjetu ministara Elmedina Konakovića koja je krajnji odraz nemoći političara. Rekao je da ćemo sjediti, pa se opet nećemo dogovoriti, pa će biti bonska ovlaštenja. Ja mu poručujem, neće biti bonskih ovlaštenja zato što ti nećeš da se sa nekim dogovaraš", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je sigurna da je nametanje odluka prošlost. Da to nije prošlost, kaže Cvijanovićeva, BiH ne bi imala ni budućnost.

"Mogu sa svakim da pričam. Stalno od vlasti u Federaciji BiH dobijamo odgovore da neće da pričaju. Niko ne valja, a to je samo zato što su oni nesigurni u ishod razgovora. Oslonili su se na spoljni faktor koji će se obračunati sa Republikom Srpskom", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je vlast "trojke" prilično neuspješna.

(Srna)