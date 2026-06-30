U hrvatskom gradu oboren temperaturni rekord od prije 76 godina

Danas je u više gradova Hrvatske zabilježena najviša temperatura vazduha u istoriji mjerenja u junu. Toj listi pridružio se i grad Split u kom je oboren temperaturni rekord.

Današnji dan, 30. jun 2026. godine, službeno se upravo upisao kao najtopliji dan u istoriji grada Splita, otkada se na Marjanu mjeri temperatura vazduha. Tamo je izmjereno nevjerovatnih 39,4 Celzijuseva stepena, piše Slobodna Dalmacija.

Prema podacima DHMZ, do današnjeg dana titulu najtoplijeg splitskog dana desetljećima je, uz vrijednost od 38,6 stepeni Celzijusa, držao 5. jul 1950. godine.

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Nedugo nakon oborenog rekorda, živa u termometru na stanici Marjan je krenula kliziti, pa je u 14 sati zabilježeno „ugodnijih“ 37,8 stepena.

Nema sumnje, danas se piše temperaturna istorija.