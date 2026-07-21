Meteorolozi izdali najviše upozorenje: Stiže najopasniji olujni talas

Autor:ATV redakcija
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Evropski centar za prognozu oluja izdao je za danas najviši stepen upozorenja za područje Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
Prema navodima meteorološkog portala BHMETEO.ba, ovo je najopasniji dan od početka godine kada su u pitanju olujne nepogode.
Najveći rizik od razornog nevremena prijeti dijelovima Hrvatske, posebno duž obale, zatim crnogorskom primorju, kao i Bosni i Hercegovini sa akcentom na Hercegovinu te centralni i jugoistočni pojas Bosne.
Preko naših krajeva danas se premješta oslabljena hladna fronta koja sa sobom donosi prolaznu kišu, pljuskove i jaku grmljavinu. Međutim, najveću opasnost predstavljaju izrazito brza strujanja u gornjim slojevima atmosfere.
Zbog tih atmosferskih strujanja oluje će se kretati izuzetno brzo i na svom putu donositi žestoke i razorne udare vjetra. Uz to, na svim ugroženim područjima postoji visok rizik od pojave krupnog grada, odnosno leda.
Meteorolozi zbog svega toga apeluju na građane u svim ugroženim regijama na povećan oprez.
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