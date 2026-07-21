Poznati pjevač upecao opasnu ribu pa se pohvalio ulovom

U vodama Hrvatske i Crne Gore prethodnih dana uočena je opasna "Riba Lav", na koju su upozorili stručnjaci, ali za poznatog pjevača postala je plijen.

Vlado Georgiev pohvalio se današnjim ulovom na svom Iks profilu.

"Odvratna riba lav", napisao je pjevač iznad slike svog ulova.

Podsjećanja radi, nedavno je jedan ronilac kod Pelješca snimio "Ribu Lav", koja se posljednjih godina sve češće pojavljuje u Jadranu, te je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Takođe, član Fejsbuk grupe "Opština Risan" zabilježio je ovu otrovnu ribu i na crnogorskom primorju.

Šta raditi ako vas ubode "Riba Lav"?

Ukoliko vas ubode riba lav, savjetuje se da zahvaćeno mjesto odmah potopite u toplu vodu, a potom što prije potražite ljekarsku pomoć.

Prirodno stanište ribe lav je Indijski okean i Crveno more, ali se dešava da u Mediteran stignu kroz Suecki kanal.