Napravila mi je veliku rupu na nozi: Riba zec ujela ženu

U grčkom ljetovalištu Pefkohori zabilježen je incident kada je riba-zec (lagokefalus) ugrizla kupačicu u plićaku, nakon čega joj je ukazana pomoć u lokalnom zdravstvenom centru.

Kako je žrtva ovog napada izjavila u razgovoru za grčku televiziju "ANT1", ona se nalazila na plaži u društvu svojih prijatelja.

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Incident se dogodio u plićaku, prije nego što je uopšte uspjela da zaroni u veću dubinu.

"Pokušala sam da uđem u more i stigla sam do dubine tek do koljena, kada sam iznenada osjetila veoma jak stisak i oštar bol. Pomislila sam: 'Nešto me ujeda i ne pušta'. Pogledala sam dole i vidjela ogromnu ribu. Pošto sam ranije bila informisana, tačno sam znala kako riba-zec izgleda. Shvatila sam šta je u pitanju, uspaničila se i počela divlje da tresem nogu kako bi se otkačila od mene, jer me je ugrizla i čvrsto držala. Odmah sam istrčala iz vode, bila sam u potpunoj panici i počela sam da plačem", opisuje ona svoje traumatično iskustvo.

Kada su njeni prijatelji shvatili da se nešto dešava, brzo su izašli iz mora i ostali u šoku kada su vidjeli povredu.

Sreća u nesreći i hitna medicinska pomoć

Srećna okolnost u cijelom incidentu bila je tačna pozicija ugriza, što je spriječilo teže posljedice po zdravlje djevojke.

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"Na sreću, ugrizla me je tačno preko kosti na skočnom zglobu, tako da zubima nije uspjela da napravi dublju štetu na tkivu. Ipak, ostavila mi je prilično veliku i primjetnu rupu na zglobu", objasnila je kupačica.

Dok je još bila na plaži, okupljeni su joj pružili prvu pomoć kako bi zaustavili krvarenje, nakon čega je odmah prebačena u lokalni Zdravstveni centar.

Tamo su je ljekari hitno zbrinuli, primila je serum protiv tetanusa, prepisana joj je obavezna terapija antibioticima, a otvorena rana je očišćena i uspješno sanirana.

Na spekulacije o tome da li je u pitanju neka druga vrsta, djevojka je ostala izričita:

"Ne postoji apsolutno nikakva šansa da je to bilo nešto drugo. Jasno sam vidjela ribu, znam kako izgleda i nemoguće je da bih je pomiješala sa nekom drugom vrstom".

Šta kažu stručnjaci o ribi-zecu?

Biolozi podsjećaju da je riba-zec (lagokefalus) invazivna vrsta koja je u Sredozemno i Egejsko more stigla iz Crvenog mora kroz Suecki kanal.

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Iako su njeni organi izuzetno toksični ako se konzumiraju u ishrani, njeni napadi na ljude u plićaku su izuzetno rijetki i uglavnom se dešavaju kada se riba osjeti satjeranom u ćošak ili ako je privuku svjetlucavi predmeti (poput nakita na nogama kupača).

Stručnjaci savjetuju kupače da prilikom ulaska u vodu obrate pažnju na okolinu i da ne uznemiravaju morske organizme ukoliko ih primijete u plićaku.

Podsjetimo, ovo nije usamljen slučaj ovog ljeta u Grčkoj. Samo nekoliko dana ranije, 21. juna, zabilježen je sličan incident u Lutrakiju, gdje je riba-zec takođe napala kupače i poslala ih u bolnicu, što dodatno poziva na oprez tokom boravka u vodi.

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Inače, u Grčkoj je zvanično otvoren nesvakidašnji, ali preko potreban "lov na veštice" u morskim dubinama. Riječ je o prvom velikom takmičenju u lovu na lagokefalosa, u narodu poznatijeg kao "riba zec" - invazivne i izuzetno otrovne vrste koja je bukvalno objavila rat grčkim ribarima i lokalnom ekosistemu, o čemu je "Telegraf.rs" pisao u odvojenom tekstu.

(Telegraf)