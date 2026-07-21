Janković: Gradi se moderan kružni tok sa proširenjem za teretni saobraćaj

Izgradnja kružne raskrsnice u Lončarima je moderan objekat sa vanjskim prečnikom od 40 metara i unutrašnjim od 26,5 metara, a projekat obuhvata i rekonstrukciju kompletnog putnog pravca od Šamca preko Obudovca do Donjeg Žabara, izjavio je v.d. direktora "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković.

Riječ je o projektu vrijednog 1.166.000 KM, a ugovoreni rok za završetak radova je 180 dana.

Janković je naveo da je izvođaču dat nalog za ubrzanje dinamike kako bi posao bio okončan u periodu od 60 do 90 dana.

Precizirao je da će nova kružna raskrsnica imati jednu saobraćajnu traku širine 6,75 metara, te dodatni prošireni prsten od 150 centimetara namijenjen za prolazak teških teretnih vozila.

"Neposredno uz raskrsnicu biće urađeni i djelimični trotoari sa svih strana, čime će se znatno povećati i bezbjednost pješaka ", rekao je Janković novinarima nakon što je ozvaničen početak radova na raskrsnici.

On je napomenuo da je opština Donji Žabar izradila projektno-plansku dokumentaciju, a da je Vlada preko ovog preduzeća u potpunosti obezbijedila sredstva.

Naglasio je i da je uvršten projekat intenzivnijeg razvoja ovog kraja koji obuhvata dionicu Šamac–Obudovac–Donji Žabar do raskrsnice u Lončarima, a realizuje se na insistiranje premijera Republike Srpske Save Minića.

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"Trenutno pripremamo projektno-plansku dokumentaciju koja bi trebalo da bude završena krajem godine. To će stvoriti uslove da početkom naredne godine raspišemo tender za izvođenje radova", najavio je Janković.

U Lončarima su danas počeli radovi na izgradnji kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnih puteva Tuzla - Orašje i Banjaluka - Bijeljina, projekta vrijednog 1.166.000 KM, koji će značajno povećati bezbjednost saobraćaja i smanjiti gužve na ovoj Frekventnoj lokaciji.

Načelnik Donjeg Žabara Pero Pavlović istakao je da je ovo najveći infrastrukturni projekat u opštini u ovoj godini, naglasivši da je realizovan zahvaljujući punoj podršci predsjednika i premijera Minića, resornog ministarstva i "Puteva Republike Srpske".

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić ukazao je na važnost ove saobraćajnice za cijelu regiju, ističući da je ova komunikacija do postizanja dogovora i izgradnje auto-puta kroz distrikt jedina i najvažnija veza Banjaluke i Bijeljine, odnosno zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske sa Srbijom.

Nemanja Đaković, direktor preduzeća "Bijeljina put", koje je izvođač radova, apelovao je da vozači i mještani imaju strpljenja tokom radova, istakavši da će mehanizacija i radnici biti maksimalno angažovani kako bi projekat bio završen u dvostruko kraćem roku.

Svečanosti povodom početka radova prisustvovali su ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović i načelnik opštine Pelagićevo Slavko Tešić, prenosi Srna.