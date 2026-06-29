Žena na +40 zaspala pored bazena: Zadobila teške opekotine, ljekari joj se bore za život

Jedno naizgled bezbrižno i opuštajuće sunčanje pored bazena bilo je kobno po 82-godišnju Beti Lu Samer iz Arizoren. Naime ona je zaspala na temperaturi višoj od 40 stepeni Celzijusa i zadobila opekotine opasne po život. Članovi njene porodice su iznijeli potresne detalje ove nezgode kako bi upozorili na opasnosti toplotnog udara i izlaganja suncu.

Starija žena iz Sjedinjenih Američkih Država bori se za život sa teškim opekotinama i otkazivanjem organa nakon što je provela samo sat vremena spavajući na suncu. Početkom juna, 82-godišnja Beti Lu Samer otišla je na bazen u svom naselju u San Tan Veliju, nedaleko od Finiksa u Arizoni, kako bi se sunčala. Sjela je na metalnu stolicu i pod jakim suncem zaspala, ne sluteći da će se opuštajuće popodne pretvoriti u pravu noćnu moru, prenosi LADBible.

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Ljeta u južnoj Arizoni poznata su po ekstremno visokim temperaturama, a na dan nesreće temperatura je premašila 40 stepeni Celzijusa, stvarajući izuzetno opasne uslove za boravak na otvorenom bez odgovarajuće zaštite i opreza.

Nakon otprilike sat vremena, drugi posjetioci bazena primjetili su da Beti Lu ne reaguje i da nešto nije u redu. Odmah su pozvali Hitnu pomoć, a dok su čekali dolazak ljekara, pokušali su da joj pomognu. Prekrili su je mokrim peškirima kako bi joj snizili tjelesnu temperaturu i premjestili je u hlad.

Kćerka objasnila šta se dogodilo

Njena ćerka Mišel Gabert, koja je po struci doktorka, kasnije je objasnila šta se dogodilo.

„Otišla je da se sunča, legla je, zaspala, samo je zadrijemala, a onda je prestala da reaguje kada su je dozivali“, ispričala je Gabert.

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Kada su doktori stigli, Beti Lu je hitno prevezena u obližnju bolnicu, gdje je njeno stanje ocijenjeno kao kritično. Nedavno penzionisana 82-godišnjakinja pretrpjela je težak toplotni udar, otkazivanje više organa i ozbiljne opekotine koje su zahvatile oko 30 odsto njenog tijela.

„Imala je opekotine po cijelom tijelu, pune plikova“, rekla je njena ćerka. Dodala je da je majka morala da bude intubirana.

„Doživjela je hipovolemijski šok, a bubrezi su počeli da joj otkazuju, što je jedna od posljedica toplotnog udara“, prenosi Večernji list.

Doktori su je odmah priključili na respirator i dijalizu kako bi pružili podršku organima koji su bili pred potpunim otkazivanjem.

Međutim, njene povrede nisu izazvali samo sunčevi zraci. Vrela metalna stolica na kojoj je spavala dodatno je pogoršala stanje, bukvalno joj spalivši kožu na mjestima koja su bila u kontaktu s metalom.

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„Vrh malog prsta koji je dodirivao metalnu stolicu potpuno je nestao. Cijeli vrh prsta je izgorio. Svaki dio tijela koji je dodirnuo metal na stolici bio je potpuno spaljen“, ispričala je Gabert.

U jednom od intervjua opisala je težinu povreda rekavši da je „cijeli prednji dio njenog tijela, sve do mišića i kostiju, izgorio“.

Borba za život i dalje traje

Od tada je Beti Lu prošla kroz brojne operacije uklanjanja mrtvog i oštećenog tkiva, a doktori se i dalje bore za njen život.

Slučaj Beti Lu Samer pokazuje koliko su starije osobe podložnije riziku na visokim temperaturama. Kako starimo, organizam sve teže reguliše tjelesnu temperaturu i znojenje, zbog čega postaje osjetljiviji na ekstremne vrućine. Dodatni faktori rizika su hronične bolesti i lijekovi koji mogu da oslabe sposobnost organizma da se izbori sa visokim temperaturama.

Njena porodica nada se da će ova priča poslužiti kao ozbiljno upozorenje svima o važnosti adekvatne zaštite prilikom boravka na otvorenom, ali i kao podsjetnik na smrtonosne opasnosti opekotina od sunca i toplotnog udara, koji mogu nastupiti iznenada i bez jasnih ranih simptoma.

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Beti Lu se trenutno oporavlja od teških povreda, a očekuje se da će u bolnici, na odjeljenju za opekotine, ostati najmanje još mjesec dana. Pred njom su nove operacije, uključujući transplantaciju kože, kao i dugotrajna rehabilitacija.

Njena porodica je u međuvremenu pokrenula GoFundMe kampanju kako bi prikupila sredstva za pokrivanje ogromnih medicinskih troškova i pomogla joj na putu oporavka. Njihova najveća želja je da njena borba spriječi da neko drugi doživi sličnu sudbinu.