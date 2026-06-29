Šta nikako ne raditi čim otvorimo oči: Jedna navika može da uništi cijeli dan

Stručnjaci upozoravaju na opasne posljedice jedne navike koju praktikuje veliki broj ljudi. Naime, neki neki nisu još ni ustali iz kreveta, a već su posegnuli za mobilnim telefonom ili počeli odgovarati na poruke dok im je glava još na jastuku.

Navika koja djeluje bezazleno, ponekad čak i automatski još jedna „neizbježna“ navika modernog života.

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Međutim, sve veći broj psihologa upozorava da gledanje u mobilni telefon čim se probudite može promijeniti način na koji se mozak nosi sa ostatkom dana – i to ne na dobar način.

Kako objašnjava profesor Alfredo Rodrigez-Munjoz, šef Katedre za psihologiju na Univerzitetu Komplutense u Madridu, kada pogledate telefon odmah nakon buđenja, vaš mozak prelazi „iz stanja oporavka u stanje uzbune za svega nekoliko sekundi“.

Problem koji utiče na nervni sistem

Ova nagla promjena ima posljedice. Kada su prve stvari koje mozak primi nakon buđenja imejlovi koje treba da pročitate, negativne vijesti, hitne poruke ili stalni podsticaji sa društvenih mreža, osjećaj stresa javlja se i prije nego što ste doručkovali. Dakle, pravi problem nije samo pitanje previše vremena provedenog pred ekranom ili gubljenja dragocjenih jutarnjih minuta. Problem ima mnogo više veze sa tim kako nervni sistem započinje dan.

Tokom prvih nekoliko minuta nakon što se probudimo, mozak prolazi kroz posebno osjetljiv period za regulisanje pažnje, kognitivne aktivnosti i našeg emocionalnog stanja. Problem je u tome što mobilni telefoni gotovo trenutno prekidaju ovaj proces.

– Mozak propušta postepeni prelaz ka aktivaciji i prelazi direktno u režim zahtjeva – objašnjava Rodrigez-Munjoz, prenosi britanski Hello.

Možda djeluje kao sitnica, ali ovaj skok je, sa kognitivnog aspekta, veoma značajan. Za vaš mozak, postepeno buđenje, otvaranje zavjesa, nekoliko minuta laganog kretanja i miran doručak potpuno su drugačiji od primanja lavine informacija u trenutku kada otvorite oči.

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Zašto nam je jutarnje skrolovanje po telefonu toliko „neophodno“?

Za mnoge je buđenje i posezanje za telefonom gotovo automatski impuls, čak i kada ne očekuju nikakve važne poruke. Ali zašto se to dešava?

Prema riječima profesora Rodrigeza-Munjoza, kada odmah zgrabite telefon čim se probudite, mobilni više ne funkcioniše isključivo kao tehnološki alat.

Mozak brzo uči da svaki put kada pogledate telefon može pronaći nešto novo, korisno ili zanimljivo na ekranu – i upravo tada dolaze do izražaja mehanizmi nagrađivanja povezani sa novinom i neizvjesnošću. Društvene mreže, obavještenja i poruke osmišljeni su da pokrenu male, trenutne nagrade koje stvaraju naviku.

Mozak unaprijed očekuje ovu stimulaciju i na kraju povezuje buđenje sa željom za novim informacijama. Ovoj dinamici doprinosi i činjenica da mnogi ljudi spavaju sa telefonom na noćnom ormariću i koriste ga kao alarm, što znači da kontakt sa uređajem počinje istog trenutka kada se alarm oglasi svakog jutra.

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Pravilo od 15 minuta ujutru

– Ponekad je najvažnija promjena mnogo jednostavnija: dozvoliti mozgu da se probudi prije nego što ga uključite u buku svijeta.

Odlaganje korištenja telefona za samo 15 ili 20 minuta već može pomoći u boljoj regulaciji mentalne aktivnosti.

– Pobrinite se da prva stvar koju vaš mozak vidi kada se probudite ne bude obavještenje. Otvaranjem prozora, laganim razgibavanjem ili doručkom bez neposrednih digitalnih podsticaja omogućavate mozgu da taj prelaz obavi postepeno.

(NovostiMagazin)