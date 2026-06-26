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Lijekovi za mršavljenje mogu da poremete čulo ukusa ili mirisa

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 16:29

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Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови
Foto: Pexel/cottonbro studio

Ljudi koji koriste popularne lijekove za mršavljenje poput ozempika ili drugih agonista receptora peptida sličnih glukagonu (GLP1) imaju veći rizik od poremećaja čula ukusa ili čula mirisa nego osobe koje koriste druge lijekove za dijabetes, saopštila je JAMA netvork.

To je pokazalo istraživanje naučnika sa Hebrejskog univerziteta u Izraelu objavljeno u žurnalu JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

Tim istraživača je okupio 438.474 osobe kojima je dijagnostikovan dijabetes tipa 2 i propisan GLP-RA, i uporedio ih sa 438.474 osobe sličnih demografskih karakteristika kojima je propisan drugi lijek za dijabetes, prateći ih do dvije godine zbog mogućih problema sa čulom ukusa i mirisa.

Istraživači navode da je u grupi koja je koristila GLP1-RA njih 769 iskusilo poremećaj ukusa, a 649 je prijavilo poremećaj mirisa, u poređenju sa 445 poremećaja ukusa i 316 poremećaja mirisa u grupi koja je koristila druge lijekove. Naučnici kažu da je potrebno još rada kako bi se razumio ovaj povećani rizik, a u međuvremenu bi zdravstveni radnici i njihovi pacijenti trebalo da budu svjesni da do ovoga može doći.

(Telegraf)

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Tagovi :

ozempik

mršavljenje

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