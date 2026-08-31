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Njemačka ekonomija na koljenima: U minusu preko 70 milijardi evra

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 11:33

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Застава Њемачке
Foto: Claudio Mota/Pexels

Njemački ukupni državni deficit za prvih šest mjeseci 2026. iznosi 71,3 milijarde evra, što je za 36,6 milijardi evra više nego u istom periodu prošle godine, objavio je njemački Savezni zavod za statistiku.

U odnosu na ekonomsku proizvodnju, deficit države, pokrajina, opština i sistema socijalnog osiguranja u prvoj polovini 2026. iznosio je 3,1 odsto BPD-a, čime je premašen kriterijum iz Mastrihta koji postavlja maksimalno ograničenje na tri odsto. Destatis, međutim, upozorava da se na osnovu podataka za prvih šest mjeseci ne mogu pouzdano izvoditi zaključci o rezultatu za cijelu godinu, piše Tanjug.

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Najveći dio deficita dolazi od savezne države, čiji je deficit povećan za 29 milijardi evra međugodišnje, na 48,1 milijardu evra. Deficit pokrajina porastao je za 3,5 milijardi, na 6,5 milijardi evra, a njemačke opštine su, nasuprot tome, smanjile deficit za 1,5 milijardi, na 14,8 milijardi evra. Fondovi socijalnog osiguranja prešli su iz prošlogodišnjeg suficita od 3,8 milijardi evra u deficit od 1,8 milijardi evra, prije svega zbog većih rashoda za zdravstveno i osiguranje za dugotrajnu njegu.

Ukupni prihodi Njemačke za prvih šest mjeseci povećani su za 2,8 odsto, na 1.073,2 milijarde evra, pri čemu su prihodi od socijalnih doprinosa porasli 4,6 odsto, dok su poreski prihodi povećani svega 1,9 odsto. Istovremeno, državni rashodi porasli su čak 6,1 odsto, na 1.144,5 milijardi evra, znatno brže od prihoda.

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Tagovi :

Njemačka

ekonomija

Socijalno osiguranje

statistika

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