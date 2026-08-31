Milioni zaraženih jaja na tržištu, stotine ljudi već oboljelo

Najmanje 306 ljudi zaraženo je u Belgiji u rekordnoj epidemiji salmonele povezanoj sa jajima sa jedne farme, a čak 2 miliona potencijalno kontaminiranih bakterijom je prodato.

Belgijska agencija za bezbjednost hrane saopštila je još u utorak da su osobe koje su razvile simptome bile zaražene istim sojem salmonele koji je pronađen na farmi.

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Istraga o epidemiji salmonele i dalje traje, dok zdravstvene vlasti nastavljaju da prate nove slučajeve i distribuciju potencijalno kontaminiranih jaja.

Međutim, mnogo više ljudi je možda bilo zaraženo, ali nisu testirani jer su imali samo blage simptome ili ih uopšte nisu imali, rekla je portparolka Agencije za bezbjednost hrane Belgije (AFSCA).

"Salmonela je relativno česta u Belgiji, ali nikada nismo imali ovako široko rasprostranjenu epidemiju sa toliko oboljelih", rekla je ona, dodajući da nije bilo smrtnih slučajeva.

U maju zatvoren jedan objekat za uzgoj živine

Belgijske vlasti su u maju otkrile prisustvo salmonele na farmi u Flandriji, nakon čega je povučen dio jaja sa tržišta i zatvoren jedan objekat za uzgoj živine.

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Međutim, kako se broj zaraženih povećavao, mjere su proširene na cijelu farmu. Nakon novog povlačenja jaja 10. avgusta, farma je u potpunosti zatvorena, a živina je uklonjena.

Čak 2 miliona jaja potencijalno kontaminiranih bakterijom prodato je u Belgiji i susjednom Luksemburgu, gdje je lokalna zdravstvena agencija takođe izdala upozorenje i naredila povlačenje proizvoda.

Neka od tih jaja možda se još uvijek nalaze u kuhinjama potrošača i mogu izazvati nove slučajeve zaraze uprkos povlačenju, rekla je portparolka AFSCA, a prenio "Rojters".

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Termička obrada, odnosno kuvanje jaja, smanjuje rizik od zaraze.

Salmonela je grupa bakterija štapićastog oblika koje mogu izazvati salmonelozu, uobičajenu bolest koja se prenosi hranom. Simptomi najčešće uključuju proliv, povišenu temperaturu i grčeve u stomaku.

(Informer)