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Ruski trik za zimnicu: Ovako će duže sačuvati ukus

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 12:44

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Зимница
Foto: Pixabay

Priprema zimnice iziskuje dosta vremena, truda i pažljivog planiranja, zbog čega su Rusi osmislili brojne trikove i metode koji pomažu da zimnica što duže zadrži svoj svjež izgled, prepoznatljiv ukus i prijatan miris.

Ruske domaćice poznate su po brojnim praktičnim savetima za čuvanje zimnice, a jedan od najjednostavnijih jeste umotavanje tegli u običnu aluminijumsku foliju, piše Informer.

Ovaj trik posebno može biti koristan onima koji nemaju dovoljno veliki, taman i pogodan prostor za skladištenje kiselih krastavaca, ajvara, džemova, peglane paprike i druge zimnice.

Aluminijumska folija predstavlja dodatnu zaštitu između staklene ambalaže i svjetlosti, pa može pomoći da zimnica bude zaštićena od direktnih sunčevih zraka i temperaturnih promena.

Još jedna prednost ovog trika jeste praktičnost. Na foliju možete napisati šta se nalazi u tegli i datum kada je pripremljena, što će vam znatno olakšati snalaženje kada se police napune teglama različitih veličina, oblika i boja.

Kako pravilno obmotati teglu

Najprije odsijecite dovoljno veliki komad aluminijumske folije koji može da prekrije cijelu teglu ili njen najveći dio. Sterilisanu i napunjenu teglu stavite na sredinu folije, a zatim je pažljivo obmotajte tako da što više staklene površine bude zaštićeno.

Važno je da foliju ne zategnete previše kako se ne bi pocijepala. Takođe, ostavite poklopac nepokriven kako biste u svakom trenutku mogli da provjerite da li je tegla dobro zatvorena.

Ipak, treba imati na umu da aluminijumska folija ne može spriječiti kvarenje zimnice niti joj produžiti rok trajanja unedogled. Ukoliko je poklopac naduven, tegla curi, sadržaj ima neobičan miris ili izgled, ili primijetite bilo koji drugi znak kvarenja, takvu zimnicu ne treba konzumirati, bez obzira na to što je bila zaštićena folijom.

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Tagovi :

Zimnica

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