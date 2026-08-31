Prevoznici iz BiH najavili blokadu granica: EU da se probudi

Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine, koji okuplja domaće prevozničke kompanije, danas u Sarajevu je organizovao još jednu protestnu vožnju od Parlamentarne skupštine BiH do Delegacije Evropske unije.

Razlog protestne vožnje jeste taj što se na bh. vozače koji voze kroz šengensku zonu još uvijek primjenjuje pravilo da u ovoj zoni mogu biti 90 dana u 180 dana, baš kao i svi ostali koji nisu državljani šengenskih država.

Iz Konzorcijuma traže od Evropske unije da taj broj dana poveća na 125 do 130 u periodu od 180 dana. Pitali su EU kako njihov boravak predstavlja problem 91. dan, a nije predstavljao 90. ili 89. dan.

Nikola Brković iz Konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine tvrdi da se bh. vozači tretiraju kao ilegalni migranti ako budu primorani prekršiti spomenuto pravilo.

"Odvode se u prostorije gdje se ispituju. Niko ne obraća pažnju na to da su oni zaposleni vozači na radnom mjestu. U Austriji, Njemačkoj ili Češkoj bivaju deportovani, dok se u Hrvatskoj samo vrate sa granice. Dobiju i novčanu kaznu, ali je to najmanji problem u odnosu na zabranu ulaska od tri do 12 mjeseci jer žive od volana", ukazao je.

Brković je izjavio da se vozači osjećaju izigrano i prevareno. Kao razlog zašto prethodnih mjeseci nisu protestovali istakao je to što im je Evropska komisija obećala uvesti posebne vize, što se nije dogodilo. Napomenuo je da je samo Hrvatska preduzela određene mjere kako bi im olakšala rad.

Poručio je Evropskoj uniji da se mora probuditi iz sna i shvatiti da oni neće odustati.

Zijad Šarić, takođe iz Konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine, kazao je da bh. vozači ne predstavljaju nikakav problem u EU jer svaki vozač koji je želio otići u EU, otišao je.

Za 14. septembar je najavio blokadu graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji te blokadu transporta robe prema EU ako se ne ispune njihovi zahtjevi.