Mitrović: Anitidejtonski Frankenštajn vodi BiH sigurnom mirnom raspadu

Antidejstonski Frankenštajn napravljen od poslijeratne BiH sigurno je vodi raspadu, i to mirnom, bez obzira što razni komadi budala iz političkog Sarajeva huškaju na rat i zariču se kako neće "genocidašima dati ni pedalj BiH", smatra pravnik Slavko Mitrović.

"Ima tu svakojakih ratnika džihada za `građansku državu BiH`, pa i onih sa akademskim naučnim titulama. Ali što kaže narod - od svih budala, najgore su školovane budale", napisao je Mitrović u kolumni za "Glas Srpske".

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Mitrović je istakao da je pravo na politički ustanak i ostvarenje nacionalnih prava potvrđenih Dejtonskim sporazumom najsvetija dužnost ove generacije srpskih političara Republike Srpske.

Podsjetio je da Ustav BiH izričito ne dozvoljava da se bilo kojim drugim aktom – ni zakonom koji bi donijela parlamentarna skupština, pogotovo aktima PIK-a ili visokog predstavnika mijenja ustavna struktura BiH dodavanjem nadležnosti nivou BiH kojih nema u Ustavu.

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"Mnogo toga su iskrivili s ciljem gušenja Republike Srpske i Srba, a i Hrvata u BiH. I nikom ništa. Sve te izmišljene nadležnosti `države BiH` i danas postoje po logici sile, prevare, podvale takozvane međunarodne zajednice", naveo je Mitrović.

On je upitao da li se ikada čulo ili moglo pročitati u sarajevskim medijima išta pohvalno o Republici Srpskoj i Srbima?

"Svaki dan se objavljuje neka pakost i zloba, omalovažavanje, ponižavanje. Bjesomučni teror političkog Sarajeva bez izgleda da to ikada prestane. Zašto onda ostati u zajednici sa takvom strukturom?", naglasio je Mitrović.

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Ponovio je u Ustavu BiH jasno piše - svi narodi imaju pravo na samoopredjeljenje i na osnovu ovog prava, oni slobodno određuju svoj politički status i slobodno obezbjeđuju svoj ekonomski, socijalni i kulturni razvoj.

"Ponovo je došlo vrijeme da kažemo - kucnuo je čas za politički ustanak, za poštovanje međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma kao jednog od njegovih najvažnijih dokumenata", zaključio je Mitrović.