Nažalost, ne piše nam se dobro: Upozorenje meteo stručnjaka iz BiH

Građani Bosne i Hercegovine ni početkom septembra neće dočekati pravo osvježenje.

Iako kalendarski ulazimo u jesen, vremenske prilike i dalje će više podsjećati na kasno ljeto, uz temperature koje će u većem dijelu zemlje ponovo prelaziti 30 stepeni.

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Klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Bakir Krajinović, gostujući jutros u programu Federalne televizije, kazao je da se natprosječno toplo i izrazito sušno vrijeme nastavlja i početkom septembra.

Prema prognozi koju je iznio Krajinović, tokom ove sedmice maksimalne dnevne temperature u Sarajevu i unutrašnjosti Bosne kretaće se uglavnom između 30 i 32 stepena.

Na jugu, posebno na području Hercegovine, i dalje se očekuju tropske temperature, koje će dostizati do 35 stepeni.

Ipak, u odnosu na ekstremni toplotni talas iz avgusta, jedna promjena biće osjetna – noći i jutra biće znatno ugodniji.

"Temperature će se u jutarnjim satima spuštati i do 10 stepeni u Bosni, što će građanima omogućiti ugodniji san, uprkos vrelim danima koji nas očekuju", naveo je Krajinović.

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Mnogo veći problem od visokih temperatura predstavlja nastavak dugotrajne suše.

"Ne piše nam se dobro"

Prema riječima Krajinovića, nedostatak padavina traje još od juna, a u narednom periodu nema naznaka ozbiljnijih i dugotrajnijih kišnih sistema.

Kratkotrajni lokalni pljuskovi mogući su oko 3. i 4. septembra, ali oni neće biti dovoljni da poprave stanje.

Riječ je o lokalnim padavinama pljuskovitog karaktera koje, prema upozorenju klimatologa, neće značajnije ublažiti izrazito nepovoljan vodni bilans u rijekama, jezerima i tlu.

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"Nažalost, ne piše nam se dobro", kazao je Krajinović.

Zbog nastavka ekstremno sušnog perioda, rizik od izbijanja šumskih požara na otvorenom prostoru širom Bosne i Hercegovine i dalje je izrazito visok, odnosno na kritičnom nivou.