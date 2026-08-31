Sa 17 godina Ostoja obrađuje 450 hektara zemlje

Savremena mehanizacija, kombajni i traktori nabavljeni su uz direktnu pomoć podsticaja Agencije za agrarna plaćanja.

"Ako hoćemo da se bavimo poljoprivredom, to moramo voljeti i od malih nogu raditi sa očevima da bismo ostali na svojoj zemlji. Uz pomoć podsticaja i savremenih mašina ostvarujemo rekordne prinose", poručuje mladi Ostoja Sekimić.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za agrarna plaćanja Aleksandar Trninić ističe da su ovakvi primjeri najveća pobjeda rada na terenu i dokaz opravdanosti svih ulaganja.

"Ostoja je rijedak primjer momka koji još nema 18 godina, a već je dobrim korakom naslijedio svog oca i porodično gazdinstvo nastavio u najboljem pravcu. Jedno je kada sjedimo u kancelarijama i obrađujemo zahtjeve za podsticaje, a sasvim druga slika kada izađemo na teren i vidimo koliko to ljudima znači za ostanak na selu“, istakao je v.d. direktora Agencije za agrarna plaćanja Trninić.