Sa 17 godina Ostoja obrađuje 450 hektara zemlje

Autor:ATV redakcija
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U Kosjerovu kod Laktaša, u preduzeću "Darko Komerc", sedamnaestogodišnji Ostoja Sekimić uveliko obrađuje 450 hektara zemlje.
Savremena mehanizacija, kombajni i traktori nabavljeni su uz direktnu pomoć podsticaja Agencije za agrarna plaćanja.
"Ako hoćemo da se bavimo poljoprivredom, to moramo voljeti i od malih nogu raditi sa očevima da bismo ostali na svojoj zemlji. Uz pomoć podsticaja i savremenih mašina ostvarujemo rekordne prinose", poručuje mladi Ostoja Sekimić.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za agrarna plaćanja Aleksandar Trninić ističe da su ovakvi primjeri najveća pobjeda rada na terenu i dokaz opravdanosti svih ulaganja.
"Ostoja je rijedak primjer momka koji još nema 18 godina, a već je dobrim korakom naslijedio svog oca i porodično gazdinstvo nastavio u najboljem pravcu. Jedno je kada sjedimo u kancelarijama i obrađujemo zahtjeve za podsticaje, a sasvim druga slika kada izađemo na teren i vidimo koliko to ljudima znači za ostanak na selu“, istakao je v.d. direktora Agencije za agrarna plaćanja Trninić.
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