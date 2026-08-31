Nova saobraćajnica između Banjaluke i Čelinca, ovo su detalji

Odabrana je trasa nove saobraćajnice koja bi trebalo da poveže Čelinac sa banjalučkim naseljem Česma i novoizgrađenim mostom preko Vrbasa.

Sljedeći koraci su izrada idejnog projekta i plana parcelacije, ali do početka radova predstoji dug i složen postupak.

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Riječ je o jednom od važnijih infrastrukturnih projekata za dugoročno rasterećenje saobraćaja na ovom području, a direktor JP "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković otkrio je u kojoj se fazi trenutno nalazi ovaj posao.

Odabrana najbolja trasa

Za buduću saobraćajnicu razmatrane su četiri varijante trase, nakon čega je usvojeno idejno rješenje i izabrana najpovoljnija opcija.

"Mi sada radimo na nivou projektno-planske dokumentacije i idejnog rješenja. Usvojili smo idejno rješenje. Rađen je idejni projekat sa 3+1, odnosno četiri trase. Odabrali smo najbolju trasu i sada ćemo, nakon idejnog rješenja, raditi idejni projekat i plan parcelacije, kako bi Grad na osnovu toga mogao da donese poseban regulacioni plan za taj dio saobraćajnice. Time bi bili stvoreni preduslovi za izgradnju, odnosno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izvođenje radova", kaže Janković.

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Janković naglašava da je riječ o kapitalnom projektu čija realizacija zahtijeva obimne administrativne, pravne i imovinske procedure. Brzina cijelog postupka neće zavisiti isključivo od "Puteva Republike Srpske", već i od toga koliko će Gradu Banjaluka biti potrebno da usvoji regulacioni plan.

"Taj proces nije brz ni jednostavan, ali mi nesumnjivo idemo u tom pravcu. Već smo poprilično odmakli. Što se tiče vremenskog roka, jako je teško govoriti jer na mnoge stvari mi ne utičemo. Kada Gradu dostavimo plan parcelacije, ne možemo uticati na to da li će regulacioni plan biti usvojen za mjesec dana ili za tri godine. Zato nema smisla da sada govorimo o preciznim rokovima", navodi Janković.

Očekuje, ipak, da svi učesnici u postupku prepoznaju značaj projekta i potrebne odluke donesu bez nepotrebnog odugovlačenja.

"Očekujem da sve bude završeno u ekspresnom roku. Kada mi uradimo svoj dio posla i Grad usvoji regulacioni plan, potrebno je da dobijemo sredstva, riješimo imovinsko-pravne odnose i pristupimo izvođenju radova. To je zaista kapitalan projekat za Banjaluku i ne može brzo da se uradi. Do građevinske dozvole moramo da pribavimo više od 110 akata ili rješenja", kaže Janković.

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Prema njegovim riječima, čak i u najpovoljnijem scenariju za završetak čitavog procesa biće potrebno nekoliko godina.

"To je period od tri do četiri godine, i to ako sve bude išlo ekspresno, po planu i bez nepredviđenih okolnosti", ističe Janković.

Saobraćajnica široka deset metara

Nova saobraćajnica biće projektovana prema savremenim standardima i imaće kapacitet za sve vrste vozila.

"Kolovoz bi bio širok sedam metara, sa trotoarima sa obje strane. Računska brzina bila bi 60 kilometara na čas, ali bi elementi saobraćajnice omogućavali brzinu do 80 kilometara na čas. Brzina od 60 kilometara predviđena je zato što bi put prolazio kroz djelimično urbanu zonu", objašnjava Janković.

Saobraćajnica bi imala dvije kolovozne trake široke po 3,5 metara i dvije pješačke staze širine po 1,5 metara, pa bi njen ukupan profil iznosio deset metara.

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Kada je riječ o parcelama koje se nalaze na planiranoj trasi i mogućoj eksproprijaciji, precizni podaci biće poznati tek nakon izrade plana parcelacije.

Janković napominje da je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa uobičajen, ali često vremenski zahtjevan dio postupka.

Neophodna saradnja sa Gradom Banjaluka

Govoreći o širim planovima saobraćajnih obilaznica oko Banjaluke, Janković ističe da su za realizaciju ovakvih projekata neophodni stalna koordinacija i pravovremena razmjena informacija između republičkih i gradskih institucija.

"Nisam upoznat sa pojedinim aktima na nivou Grada. Nažalost, Grad nas ne upoznaje sa predmetima koji bi kasnije, kada je riječ o saobraćajnicama, trebalo da pređu u našu nadležnost. Mislim da bi trebalo da nas upoznaju, jer ta saradnja mora da postoji sa svim lokalnim upravama, pa tako i sa Gradom Banjaluka", zaključuje Janković za "BL portal".