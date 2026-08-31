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Banjaluka: Ovi dijelovi grada danas bez struje

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 07:12

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova u ponedjeljak, 31. avgusta, će doći do redukcije u isporuci električne energije u dijelovima Banjaluke, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dio ulice Šargovačka i dijelovi naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj ostaju bez struje u periodu od 08:00 do 09:00 časova

Od 08:00 do 14:00 časova bez struje će ostati dio naselja Dragočaj (stari prijedorski put).

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Tagovi :

Banjaluka

Struja

električna energija

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