Banjaluka: Ovi dijelovi grada danas bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog najavljenih radova u ponedjeljak, 31. avgusta, će doći do redukcije u isporuci električne energije u dijelovima Banjaluke, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dio ulice Šargovačka i dijelovi naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj ostaju bez struje u periodu od 08:00 do 09:00 časova
Od 08:00 do 14:00 časova bez struje će ostati dio naselja Dragočaj (stari prijedorski put).
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