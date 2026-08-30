Hiljade posjetilaca pohrlilo Kočićevim Stričićima – obilježen 61. "Kočićev zbor"

61. "Kočićev zbor" dokaz da duh Petra Kočića živi i danas, da njegova riječ ne stari i da protok vremena nije umanjio značaj.

Neka nas ta manifestacija podsjeti da je sloboda najveća vrijednost, da je jezik naše najveće blago i da je Kočić naš vječni putokaz", rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.

Da danas ustane Petar Kočić, imao bi šta i da vidi. Na hiljade ljudi pohrlilo je njegovim Stričićima. Zakrčili se putevi preko Manjače, napunile livade, zbori staro i mlado. Kraj avgusta je..vrijeme je da se ide Kočiću.

",Dolazim redovno, kako je počeo Kočićev zbor, a inače sam rodom sa ovih prostora. Znamo ko je Petar Kočić bio - da je bio veliki buntovnik protiv Austrougara i Osmanlija.",

"Pa ima 20 godina kako dolazimo, obilazimo sva tri dana",

"Raduje me danas što vidim kulturniji program na bini što se tiče kulturno umjetničkog programa, za razliku od prethodnih godina..što je za svaku pohvalu",

"Ja sam tu kao klinac od Krupe na Vrbasu dolazio pješke, pa je ovo možda 42.put, a ja sam 68.godište",

"Ne smijemo da zaboravimo sve te vrijednosti koje su nam ostavljene u amanet. Ovaj zbor i jeste jedan podsticaj da se takve stvari njeguju i ne zaborave", govore okupljeni za ATV.

A među hiljadama posjetilaca - i sam Kočić. Bar na trenutak. U njegov kaput ušao je glumac Pavle Pavić, u njegove riječi vratio se duh vremena u kojem se za slobodu, jezik i pravdu nije samo govorilo nego i borilo.

"Dok god se na Manjači čuje pjesma, dok god se narod sabira i govori svojim jezik. Dok god može da se namije i u nevolji – to je ono što Kočića čini živim i danas", rekao nam je Pavić.

Kočić je otišao davno. Njegove riječi nisu. A ono što se nije smjelo zapisati, pamtilo se uz gusle.

"Dokle je zvona na crkvi i zvuka gusala. To tad se i biti srpskog narod ai borbe za pravdu, za krst časni i slobodu zlatnu", rekao je Vaso Drašković, predsjednik Udruženje guslara i epskih pjesnika "Stari Vujadin".

Narod je “pritisnulo dobro sa svih strana, pa jedva diše”, rekao je Kočićev David Štrbac. Nas je danas, kaže dobitnih Kočićeve nagrade, hvala Bogu, pritisnula Kočićeva riječ i zmijanjska gostoljubivost.

"Dobiti nagradu imena Petar Kočić - imena koje je u narodu odavno postao sinonim slobode, patriotizma i duhovne nepokolebljivosti", ističe Predrag Peđa Bjelošević, ovogodišnji dobitnik književne Kočićeve nagrade.

Više od vijeka poslije Kočića, sa njegovog ognjišta čula se poruka - svoje ime, jezik i slobodu niko Srbima nije poklonio, pa ih niko umjesto njih neće ni sačuvati.

"I na današnjem Kočićevom zboru vidite da se rijeka ljudi slila ovđe u Stričiće. I upravo to nam govori, naš zadatak, nas starijih da prenesemo budućim generacijama", rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

"Nas je naša vjera, tradicija i pripadnost naslijeđu očuvala. Nas će naša vjera i tradicija i u buduće voditi. Pokazaćemo ljudskost prema drugima, ali neće dozvoliti da neko brani da budemo samodostojni i samosvjesni", kaže Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"On se tada zalagao, bio je veliki borac za pravdu i istinu što nam i danas treba. Više pravde, više ponosa, upravo kako je to opisivao i Petar Kočić tada", poručuje Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Nakon besjede, valja na zboru i zborovati. Prži sunce, ali Krajišnike iz Stričića ne tjera ni vrućina.

Uzavrelo je bilo danas. Živa na termometru skakala je i do 33. podioka. Ipak, prava temperatura mjerila se ovdje pod šatorima. Muzika, pjesma i dobro raspoloženje ni ove godine nisu manjkali.

Pjesma grmi, čaše se sudaraju, stolovi puni. Mjesto više tražilo se pod šatorima, a za dobru pjesmu uvijek se našlo i glasa i snage. Ko je došao gladan, nije dugo ostao takav. Pečenje se sijeklo bez prestanka, ćevapi išli na desetine, a hladno piće nije stizalo ni da se ugrije. Oni sa druge strane štanda zadovoljno trljaju ruke. Kažu - ovakva gužva čeka se cijele godine.

"Teletina čista bez gosti. Gosti zadovoljni već pitaju, traže. 65 KM, plus hljeb, jedno 2 KM, a krompir je gratis, krompir, mrkva, sve povrće",

"Jesmo, zadovoljni smo prodajom. Uhodan smo tim, pa to ide lakše. Radimo punom parom.Piće 5 KM, kafa 3 KM", govore oni za ATV.

Skupo nije, a ima svega. I stvarno ima. Pečenja, ćevapa, sača, piva, rakije. Šta narod traži, trgovci nude. A danas su imali kome.

"Meni nikad ništa nije skupo. Meni ako je dobro ne može biti skupo",

"Pa dobro, ovo je godišnje jednom, neka se narod prilagođava",

"Hrana je vrhunska. Meso prva klasa – i svinjsko i jagnjeće. Imaš znači izbor..Neka svako sebi reguliše po svom džepu, ali ne bi trebalo biti skupo",

"Nije ništa skupo, sve je jeftino. Sve je ekstra, ovo je najjači zbor u Republici Srpskoj", pričaju nam posjetioci.

Nakon jela i pića megdan zbog kojeg se oko ograde stiskalo na hiljade ljudi. Kad se rogovi ukrste, sve drugo na trenutak stane. Grla su na Manjaču stigla iz različitih krajeva, vlasnici uvjereni baš u svog bika, a publika k’o publika, svako ima svog favorita.

Ni vrućina ih nije rastjerala. Mijenjaju se vremena i generacije, ali jedno u Stričićima traje.. kada dođe kraj avgusta, ne pita hoće li se u Stričiće.. Pita se samo – s kim se ide?