Vozači, oprez, opasnost na brzom putu: Grana u drugom dijelu Banjaluke

Jači vjetar koji je poslije podne zahvatio Banjaluku napravio je manje probleme u saobraćaju zbog čega se vozači pozivaju na oprez.

Na brzom putu Banjaluka - Klašnice, iz pravca Trna prema Banjaluci, na cesti se nalazi veća količina materijala koja bi mogla predstavljati opasnost.

Zbog toga se vozači pozivaju da budu dodatno oprezni ukoliko prolaze ovom dionicom.

Nije jasno kako je tačno ovaj materijal dospio na saobraćajnicu.

Grana pala na put u Krčmaricama Viber

Takođe, u naselju Krčmarice na put je pala velika grana, što usporava saobraćaj.