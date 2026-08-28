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Poruka nadležnima u Banjaluci: Riješite to već jednom

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 15:05

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Вода цури из шахта у Бањалуци
Foto: Screenshot

Iz Gradskog odbora SNSD Banjaluka upozorili su da skoro da nema naselja u Banjaluci gdje iz šahtova ne izbija voda.

Građani se, izgleda uzalud, žale i traže od nadležnih da se problemi riješe ali, kako sada stvari stoje, ništa od toga, naveli su iz banjalučkog SNSD.

Na društvenoj mreži Instagram objavili su video koji pokazuje jednu od lokacija gdje voda teče iz šahta.

"I u Novoj Varoši imaju taj problem. Riješite to već jednom!", poručili su iz GrO SNSD Banjaluka.

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Tagovi :

Voda

Banjaluka

SNSD

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