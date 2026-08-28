Dodik: Nastavićemo da podržavamo Prnjavor i projekte koji poboljšavaju život građana

- Razgovarali smo o izgradnji vodovoda u mjesnoj zajednici Štrpci, vrijednog 1,6 miliona KM, kao i o izgradnji i proširenju kapaciteta vrtića, za šta je obezbijeđeno 806.000 KM. Dinamika realizacije ovih projekata odvija se dobro i vjerujem da ćemo zajedničkim radom institucija Republike Srpske i Grada Prnjavora stvoriti još bolje uslove za život naših ljudi, a posebno obezbijediti veće mogućnosti za ostvarivanje prava djece i porodica u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Nastavićemo da podržavamo Prnjavor i projekte koji konkretno poboljšavaju život građana - dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Razgovarao sam sa zamjenicom gradonačelnika Prnjavora Milicom Jusupović o realizaciji važnih projekata koje smo zajedno započeli u ovom gradu.



Razgovarali smo o izgradnji vodovoda u mjesnoj zajednici Štrpci, vrijednog 1,6 miliona KM, kao i o izgradnji i proširenju kapaciteta vrtića,… pic.twitter.com/7epSRz5foK — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 28, 2026