Dodik: Nastavićemo da podržavamo Prnjavor i projekte koji poboljšavaju život građana

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik razgovarao je sa zamjenicom gradonačelnika Prnjavora Milicom Jusupović o realizaciji važnih projekata koji su zajedno započeti u ovom gradu.
- Razgovarali smo o izgradnji vodovoda u mjesnoj zajednici Štrpci, vrijednog 1,6 miliona KM, kao i o izgradnji i proširenju kapaciteta vrtića, za šta je obezbijeđeno 806.000 KM. Dinamika realizacije ovih projekata odvija se dobro i vjerujem da ćemo zajedničkim radom institucija Republike Srpske i Grada Prnjavora stvoriti još bolje uslove za život naših ljudi, a posebno obezbijediti veće mogućnosti za ostvarivanje prava djece i porodica u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Nastavićemo da podržavamo Prnjavor i projekte koji konkretno poboljšavaju život građana - dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Razgovarao sam sa zamjenicom gradonačelnika Prnjavora Milicom Jusupović o realizaciji važnih projekata koje smo zajedno započeli u ovom gradu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 28, 2026
Razgovarali smo o izgradnji vodovoda u mjesnoj zajednici Štrpci, vrijednog 1,6 miliona KM, kao i o izgradnji i proširenju kapaciteta vrtića,… pic.twitter.com/7epSRz5foK
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