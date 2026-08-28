Donald Tramp sebe proglasio za najvećeg predsjednika u istoriji SAD-a

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp proglasio je sebe za najvećeg predsjednika u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, u tabeli koju je objavio na na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Tramp je u objavi sebe stavio na vrh liste kao "najvećeg", dok je među "velike" uvrstio predsjednike poput Džordža Vašingtona, Abrahama Linkolna i Tomasa Džefersona.
Njegova lista sadrži i "najveće gubitnike" među kojima su pojedini demokratski predsjednici koje Tramp često kritikuje - Barak Obama i Džozef Bajden.
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Prema Trampovom rangiranju, "skoro veliki" su Teodor Ruzvelt, Grover Klivlend, Džon Adams i Džejms Noks Polk.
U kategoriju prosječnih Tramp je svrstao pored ostalih Bila Klintona, dok su među onima "ispod prosjeka" Džejms Bjukenen i Kelvin Kulidž.
Objavljivanje liste uslijedilo je nakon istraživanja Si-En-Ena, prema kojem 53 odsto republikanskih birača navodi Trampa kao predsjednika Republikanske stranke kojem se najviše dive, ispred Ronalda Regana i Abrahama Linkolna.
(Tanjug)
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