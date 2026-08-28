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Na pomolu promjena vremena

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 15:09

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Временска прогноза: Облачно небо у Трапистима
Foto: ATV/Branko Jović

Na pomolu je promjena vremena u Bosni i Hercegovini, sudeći prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Naime, kako su meteorolozi najavili, u BiH će sutra biti promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, toplo, ali uz nešto nižu temperaturu nego prethodnih dana.

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Ujutru na sjeveru i zapadu su mogući kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji će se tokom dana širiti ka istoku i jugoistoku, a lokalno su mogući i jači pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasno poslije podne i uveče očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada.

Duvaće umjeren vjetar, u zoni pljuskova na udare i jak sjeverni i sjeverozapadni. U Hercegovini i na jugoistoku umjeren i jak južni vjetar.

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Minimalna temperatura vazduha od 16 na istoku do 23 na sjeveru, na jugu do 26, a maksimalna od 31 na zapadu do 37 na istoku i jugu, u višim predjelima na zapadu od 26 Celzijusovih stepeni.

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