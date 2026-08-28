Mladić koji je pregažen u Bijeljanima stabilno, dva puta operisan

Mladić koji je teško povrijeđen na Konjičkim trkama u Bijeljanima kod Bileće kada je na njega vozilom namjerno nekoliko puta naletio Željko Vujović već dva puta je operisan i stabilno je, za ATV to kaže načelnica Odjeljenja intezivne njege u Bolnici Trebinje. Tanja Novarlić ističe da su urađene dvije kompleksne ortopedske operacije prvo potkoljenica a danas i ramenog zgloba.

"Mi smo izuzetno srećni i ponosni što naša ustanova može da obezbijedi liječenje kao što je ova, u prvom redu što se tiče intezivne njege a i kompleksnih ortopedskih operacija i anestezioloških tehnika i procedura koji treba da obezbijede iste. Pacijenta čeka kompleksan rehabilitacioni tretman zato što se radi o povredi kontralateralih ekstremiteta, desne noge i lijevog ramenog zgloba", kaže Tanja Novarlić, načelnik Odjeljenja intenzivne njege u Bolnici Trebinje.

Pored ovoga mladića u prošlu subotu je Željko Vujović lakše povrijedio još trojicu Bilećana. Snimak gaženja je šokirao region a Vujoviću sa još troje pomagača određen je jednomjesečni pritvor.