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Mladić koji je pregažen u Bijeljanima stabilno, dva puta operisan

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Autor:

Bojan Nosović
28.08.2026 12:52

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Младић који је прегажен у Бијељанима стабилно, два пута оперисан
Foto: ATV

Mladić koji je teško povrijeđen na Konjičkim trkama u Bijeljanima kod Bileće kada je na njega vozilom namjerno nekoliko puta naletio Željko Vujović već dva puta je operisan i stabilno je, za ATV to kaže načelnica Odjeljenja intezivne njege u Bolnici Trebinje. Tanja Novarlić ističe da su urađene dvije kompleksne ortopedske operacije prvo potkoljenica a danas i ramenog zgloba.

"Mi smo izuzetno srećni i ponosni što naša ustanova može da obezbijedi liječenje kao što je ova, u prvom redu što se tiče intezivne njege a i kompleksnih ortopedskih operacija i anestezioloških tehnika i procedura koji treba da obezbijede iste. Pacijenta čeka kompleksan rehabilitacioni tretman zato što se radi o povredi kontralateralih ekstremiteta, desne noge i lijevog ramenog zgloba", kaže Tanja Novarlić, načelnik Odjeljenja intenzivne njege u Bolnici Trebinje.

Pored ovoga mladića u prošlu subotu je Željko Vujović lakše povrijedio još trojicu Bilećana. Snimak gaženja je šokirao region a Vujoviću sa još troje pomagača određen je jednomjesečni pritvor.

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Tagovi :

Bileća

selo Bijeljani

konjske trke

gazio ljude autom

povrijeđeni

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