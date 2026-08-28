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Mastilović i Ignjatović na Globalnom samitu mladih u Kazanju

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 09:55

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Мастиловић и Игњатовић у Казању самит младих
Foto: Ustupljena fotografija

Ministri, za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske prof. dr Draga Mastilović i porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, prisustvovali su danas u Kazanju otvaranju Petog globalnog samita mladih, čija je ovogodišnja tema „Obrazovanje u eri globalnih promjena: Ljudski kapital za održivi razvoj“.

Na ovogodišnjem Samitu će se govoriti o aktuelnim izazovima i trendovima u obrazovanju i omladinskoj politici, sa posebnim akcentom na međunarodnu razmjenu i akademsku mobilnost mladih, ulogu digitalnih medija u obrazovanju, kao i nove oblike međunarodne saradnje.

„Učešće predstavnika Republike Srpske na ovom značajnom međunarodnom događaju predstavlja priliku za predstavljanje naših obrazovnih i naučnih potencijala, ali i za uspostavljanje novih kontakata i partnerstava sa institucijama i organizacijama iz različitih dijelova svijeta“, rekao je ministar Mastilović.

Samit je do sada okupio više od 800 učesnika iz oko 80 zemalja, među kojima su ministri, diplomate, rukovodioci omladinskih organizacija, predstavnici međunarodnih organizacija, kao i stručnjaci iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i medija.

„Globalni omladinski forum izuzetna je prilika da se upoznamo sa omladinskim radom mladih ljudi širom svijeta i da ih povežemo sa našim omladinskim organizacijama. Ovakvi događaji otvaraju brojne mogućnosti za saradnju i zajedničke projekte koji mogu biti izuzetno korisni za mlade ljude u Republici Srpskoj i otvoriti im brojne mogućnosti kada je riječ o omladinskom organizovanju, ali i o školovanju i akademskom napredovanju“, istakla je Ignjatović.

Organizatori Samita su Vlada Republike Tatarstan, Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja, Kazanjski federalni univerzitet i Forum islamske saradnje mladih.

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Draga Mastilović

Irena Ignjatović

Kazanj

Rusija

samit mladih

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