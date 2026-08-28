Pčelari, oprez: Kreće zaprašivanje komaraca u Banjaluci

Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Banjaluke biće obavljena 1. i 2. septembra, u večernjim i ranim jutarnjim časovima, saopšteno je na sajtu Grada.

Kako je navedeno u operativnom planu preduzeća "Eko-Bel", sa kojim Grad Banjaluka ima zaključen ugovor za obavljanje ove usluge, tretman će biti izveden 1. septembra u večernjem terminu od 19.30 do 22.30 časova, te 2. septembra u ranom jutarnjem terminu od 5.00 do 6.30 časova i u večernjem terminu od 19.30 do 22.30 časova.

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Prema operativnom planu, 1. septembra u večernjem terminu tretmanom će biti obuhvaćeni Lazarevo 1 i 2, Kumsale, Drakulić, Srpski Milanovac, Rakovačke bare, Petrićevac, Nova Varoš, Rosulje, Paprikovac, Česma, Zeleni Vir, Vrbanja, Debeljaci, Ada, Medeno polje, Priječani, Mađir i Delibašino Selo. Tretman će biti izveden i na području Paprikovca oko Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u ulicama Ranka Šipke i Romanijskoj, kao i na lokalitetu Petrićevac – potok Podstranac.

U srijedu, 2. septembra, u ranom jutarnjem terminu od 5.00 do 6.30 časova, akcija će biti sprovedena na području Centra i dijela Kočićevog vijenca, Parka "Mladen Stojanović", Kampusa, šetališta pored Vrbasa i tvrđave Kastel, te u naseljima Starčevica i Obilićevo.

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Istog dana, 2. septembra, u večernjem terminu od 19.30 do 22.30 časova, tretmanom će biti obuhvaćeni Derviši, Zalužani, Lauš, Borik, Novi Borik, zelene površine oko Tržnog centra "Delta", Kuljani, Barlovci, Dragočaj, Ramići, Srpske Toplice, Šibovi i dio Kočićevog vijenca.

Pčelari se upozoravaju da u navedenim terminima preduzmu sve potrebne mjere radi zaštite pčela. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, građani će putem sredstava informisanja biti blagovremeno obaviješteni o naknadnom terminu akcije.