Poznato kada se nastavljaju radovi kod Prijedorske petlje

Sanacija puta od Prijedorske petlje do kružnog toka Tulipani biće nastavljena polovinom idućeg mjeseca i trebalo bi da bude završena do kraja godine, rekao je danas v.d. direktora "Puteva RS“ Miroslav Janković.

Podsjećamo, rehabilitacija jedne od najfrekventnijih saobraćajnica u Republici Srpskoj, od Klašnica do Banjaluke počela je u oktobru prošle godine, a radovi su intenzivirani proteklih mjeseci.

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Nakon što je polovinom prošlog mjeseca završena sanacija brze ceste, odnosno dijela od Klašnica do Prijedorske petlje, Janković je za ATV najavio privremenu obustavu radova, uz obrazloženje da je cilj da se smanje gužve tokom pojačanog ljetnog saobraćaja.

"Imali smo oko 30.000 dodatnih vozila na području Banjaluke od naših ljudi koji rade u inostranstvu i to je dodatno stvaralo gužve jer se dio slivao i na brzu saobraćajnicu koja je i inače opterećena. Zato smo donijeli odluku da zbog povećanih gužvi zaustavimo radove dok ne prođe početak škole. Negdje polovinom septembra nastavljamo“, rekao je Janković.

Kaže da će radovi biti sigurno završeni do kraja godine te da je bio plan da se oni završe i prije, odnosno do kraja septembra, ali to neće biti moguće.

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"Prvo zbog ovog pomjeranja, a pored toga naišli smo i na neke nepovoljne okolnosti jer armatura koja je ugrađena u sam asfalt dodatno usporava struganje postojećeg kolovoza“, kazao je on.

Što se tiče nadvožnjaka u Trnu, rekao je da se on privodi kraju i da očekuje u septembru da će biti pušten u saobraćaj.

"Ozbiljan problem nam predstavlja finansijsko opterećenje izvođača, ali mi smo prije dva i po mjeseca donijeli odluku da je lakše da sa njim ovo završimo nego da raspisujemo novi tender“, istakao je Janković za "Kapital".