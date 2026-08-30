Hrvatice osjetile moć Srpkinja: Povele, pa samljevene

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Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, poštu su u Brnu savladale selekciju Hrvatske sa 3:1.

Rezultat po setovima bio je 19:25, 25:19, 25:17 i 25:12. Izabranice Zorana Terzića bile su ubjedljive u grupnoj fazi, upisavši svih pet pobjeda uz jedan izgubljen set. Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv Grčke, koja je savladala Francusku rezultatom 3:0.

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