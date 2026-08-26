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Sari Ćirković bronzana medalja na Mediteranskim igrama

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 19:16

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Сари Ћирковић бронзана медаља на Медитеранским играма

Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković osvojila je bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u italijanskom gradu Tarantu.

Ćirkovićeva je u polufinalu izgubila od domaće takmičarke Sirine Šarabi.

Italijanka je pobijedila odlukom sudija 3:2.

Srpskoj reprezentativki iz Bratunca tako je pripala bronzana medalja, jer u boksu nema borbi za treće mjesto.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Sara Ćirković

boks

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