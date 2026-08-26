Sari Ćirković bronzana medalja na Mediteranskim igrama

Autor:ATV redakcija
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Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković osvojila je bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u italijanskom gradu Tarantu.
Ćirkovićeva je u polufinalu izgubila od domaće takmičarke Sirine Šarabi.
Italijanka je pobijedila odlukom sudija 3:2.
Srpskoj reprezentativki iz Bratunca tako je pripala bronzana medalja, jer u boksu nema borbi za treće mjesto.
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