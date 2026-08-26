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Marinović pred revanš: Moramo odigrati pametno

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 19:33

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Винко Маринковић, тренер ФК Борца
Foto: ATV

Fudbaleri Borca nalaze se pred vratima grupne faze Lige konferencija. 90 minuta dijeli ih od nove evropske jeseni. Sutra na Gradskom stadionu dočekuju Vikingur sa dva gola prednosti.

"Imamo pobjedu 3:1, ali sasvim sigurno da ta prednost još uvijek ništa ne znači. Sigurno da očekujemo jedan težak meč i protivnika koji će sasvim sigurno izaći i ovdje da igra kao što su igrali i na Islandu. Očekujemo od samog početka njihov pritisak, jer oni jednostavno pokušavaju da nadoknade taj rezultat. Ono što je nama bitno jeste da odigramo pametnu utakmicu. Želimo ovdje da budemo hrabri i disciplinovani i da imamo taj karakter. Ovu utakmicu moramo da odigramo još bolje nego što smo odigrali tamo na Islandu ukoliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi. Međutim, isto tako, i mi imamo kvalitet i iskustvo, a ovom prilikom bih pozvao navijače da nam daju podršku, jer nama mnogo znači", izjavio je trener Borca Vinko Marinović

Utakmica se igra sutra na Gradskom stadionu u 20 časova i 30 minuta.

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Vinko Marinović

FK Borac

Liga Konferencija

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