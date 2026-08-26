Marinović pred revanš: Moramo odigrati pametno

"Imamo pobjedu 3:1, ali sasvim sigurno da ta prednost još uvijek ništa ne znači. Sigurno da očekujemo jedan težak meč i protivnika koji će sasvim sigurno izaći i ovdje da igra kao što su igrali i na Islandu. Očekujemo od samog početka njihov pritisak, jer oni jednostavno pokušavaju da nadoknade taj rezultat. Ono što je nama bitno jeste da odigramo pametnu utakmicu. Želimo ovdje da budemo hrabri i disciplinovani i da imamo taj karakter. Ovu utakmicu moramo da odigramo još bolje nego što smo odigrali tamo na Islandu ukoliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi. Međutim, isto tako, i mi imamo kvalitet i iskustvo, a ovom prilikom bih pozvao navijače da nam daju podršku, jer nama mnogo znači", izjavio je trener Borca Vinko Marinović

Utakmica se igra sutra na Gradskom stadionu u 20 časova i 30 minuta.