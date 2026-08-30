Logo

Boli za pop...: Novinarku ujela osa pred kamerom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 21:12

Komentari:

0
Новинарку угризла оса
Foto: Screenshot

Reporterka RTL-a doživjela je neugodnu situaciju prilikom javljanja uživo u program, kada je osa ubola u vrat.

Iako je ubod zabolio, Tea Mihanović profesionalno je uradila svoje javljanje u informativnu emisiju.

Trenutak uboda zabilježen je prije uključenja u program, kada ju je snimatelj pitao da li će moći izdržati uključenje, prenosi "Kliks".

"Ne mogu vjerovati, ovo mi se još nije desilo. Boli za popi*dit", kazala je.

Snimak zabilježen prije javljanja Mihanović je podijelila na društvenim mrežama, a mnogi pratioci pohvalili su njen profesionalizam.

"Ovo zna biti jako opasno", "Svaka čast, gledala sam javljanje uživo i nikad ne bih rekla da se nešto tako desilo prije", "Zaista si jako profesionalna", bili su samo neki od komentara.

@teamihanovic

📺🐝 Svašta sam doživjela u lajvovima, ali ovo je novo😂

♬ izvorni zvuk - teamihanovic

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Zagreb

Komentari (0)

Više iz rubrike

Србин протјеран из Хрватске због бугарског документа

Region

Srbin protjeran iz Hrvatske zbog bugarskog dokumenta

5 h

0
На Томпсоновом концерту 11 људи завршило у болници: Полиција поднијела 85 пријава

Region

Na Tompsonovom koncertu 11 ljudi završilo u bolnici: Policija podnijela 85 prijava

9 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Otac donio mrtvo dijete u bolnicu: Rekao da je palo sa krova, uslijedio jeziv obrt

10 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Tukli i opljačkali strance u Rijeci: Kažnjeni sa po 1.500 evra

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

46

Sudar auta i motora kod ''Robota'', ima povrijeđenih

21

44

Hrelja za ATV: Banjaluka i Borac me formirali

21

40

Zahtjev SDA i DF stvar politike, a ne struke

21

25

Hrvatice osjetile moć Srpkinja: Povele, pa samljevene

21

12

Boli za pop...: Novinarku ujela osa pred kamerom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima