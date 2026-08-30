Boli za pop...: Novinarku ujela osa pred kamerom

Autor:ATV redakcija
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Reporterka RTL-a doživjela je neugodnu situaciju prilikom javljanja uživo u program, kada je osa ubola u vrat.
Iako je ubod zabolio, Tea Mihanović profesionalno je uradila svoje javljanje u informativnu emisiju.
Trenutak uboda zabilježen je prije uključenja u program, kada ju je snimatelj pitao da li će moći izdržati uključenje, prenosi "Kliks".
"Ne mogu vjerovati, ovo mi se još nije desilo. Boli za popi*dit", kazala je.
Snimak zabilježen prije javljanja Mihanović je podijelila na društvenim mrežama, a mnogi pratioci pohvalili su njen profesionalizam.
"Ovo zna biti jako opasno", "Svaka čast, gledala sam javljanje uživo i nikad ne bih rekla da se nešto tako desilo prije", "Zaista si jako profesionalna", bili su samo neki od komentara.
@teamihanovic
📺🐝 Svašta sam doživjela u lajvovima, ali ovo je novo😂 ♬ izvorni zvuk - teamihanovic
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