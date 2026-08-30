Boli za pop...: Novinarku ujela osa pred kamerom

Reporterka RTL-a doživjela je neugodnu situaciju prilikom javljanja uživo u program, kada je osa ubola u vrat.

Iako je ubod zabolio, Tea Mihanović profesionalno je uradila svoje javljanje u informativnu emisiju.

Trenutak uboda zabilježen je prije uključenja u program, kada ju je snimatelj pitao da li će moći izdržati uključenje, prenosi "Kliks".

"Ne mogu vjerovati, ovo mi se još nije desilo. Boli za popi*dit", kazala je.

Snimak zabilježen prije javljanja Mihanović je podijelila na društvenim mrežama, a mnogi pratioci pohvalili su njen profesionalizam.

"Ovo zna biti jako opasno", "Svaka čast, gledala sam javljanje uživo i nikad ne bih rekla da se nešto tako desilo prije", "Zaista si jako profesionalna", bili su samo neki od komentara.