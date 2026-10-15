RiTE Ugljevik narednih 8 mjeseci bez struje, za spas potrebno 275 miliona?

Dva mjeseca u 2026. godini i prvih šest mjeseci 2027. godine RiTE Ugljevik neće biti u prilici da proizvodi električnu energiju, navedeno je u dopisu koje je rukovodstvo Rudnika i termoelektrane Ugljevik u avgustu ove godine dostavilo Elektroprivredi Republike Srpske i Ministarstvu energetike i rudarstva.

RiTE Ugljevik u dopisu, koji je u posjedu ATV-a, zato traži od Matičnog preduzeća i Vlade da za navedeni period obezbijedi 120 miliona maraka samo kako bi preduzeće moglo normalno da funkcioniše do trenutka pokretanja stabilne proizvodnje i ostvarivanja prihoda od prodaje struje. Kako bi termoelektrana mogla ponovo početi da proizvodi struju, rudnik mora biti u mogućnosti da kopa ugalj, ali tamo gdje ga ima, a zato je neophodno riješiti više od 200 spornih parcela, u najvećoj mjeri na lokalitetu Istok 2, gdje leži i čeka tri miliona tona uglja, dovoljnih da termoelektrana radi godinu i po.

Među aktivnostima koje je neophodno preduzeti navodi se i:

Obezbjeđivanje dovoljnih finansijskih sredstava za neophodnu eksproprijaciju zemljišta za potrebe rudarskih radova, i to:

1. Isplata dospjelih i budućih obaveza od 7.200.000,00 KM

2. Isplata dijela parcela po dopuni Plana eksproprijacije u iznosu 10.000.000,00 KM

3. Isplata ostalih parcela iz prvobitnog Plana eksproprijacije, kao i ostalih parcela po dopuni Plana eksproprijacije u iznosu 15.000.000,00 KM

Ugljevik od Matičnog preduzeća ili Vlade u avgustu dalje traži i preuzimanje kompletnog duga prema Elektrogospodarstvu Slovenije, kako bi se preduzeće rasteretilo, kako navode, istorijskog tereta i sudskih blokada, te obnovilo kredibilitet kod banaka. Traže i da Vlada preuzme preostale obaveze prema kreditu Japanske agencije za međunarodnu saradnju, te upliv svježeg kapitala za investicije. Informišu Vladu da su već počeli da traže način da reprogramiraju dugove prema dobavljačima, da prodaju neaktivnu i nepotrebnu imovinu i smanjuju troškove preduzeća na minimum. Izračunali su da mogu stati na noge 2029. godine, ali da im do tada treba ukupno 275 miliona maraka.

100 miliona maraka u 2026. godini za, između ostalog, redovno funkcionisanje, djelimičnu otplatu dugova prema dobavljačima, plaćanje nastalih i novih obaveza po osnovu eksproprijacije, nabavku akutno potrebne opreme.

125 miliona maraka u 2027. godini za, između ostalog, redovno funkcionisanje, nove postupke eksproprijacije, infrastrukturna i ulaganja u opremu.

50 miliona maraka u 2028. godini za, između ostalog, održavanje potrebnog nivoa investicija, nove postupke ekproprijacije, dio opreme i kapitalni remont.

RiTE Ugljevik projektuju da bi, u slučaju da sve navedeno bude realizovano, od 2030. godine Elektroprivredi Republike Srpske mogli da obezbijede 150 miliona maraka prihoda godišnje, uz to da redovno izmiruju obavezu prema Slovencima, prema projekciji proizvodnje od oko milion i po megavat sati, veću od 50 miliona maraka godišnje.

Iako su Elektroprivreda Republike Srpske, kao matično preduzeće, te resorsno Ministarstvo energetike i rudarstva, imali informaciju o stanju u RiTE Ugljevik, ništa bitno poslije navedenog dopisa nije se desilo. Probali smo danas da kontaktiramo i direktora RiTE Ugljevik – kao i prethodnih dana, nije bio dostupan za izjavu i informacije.