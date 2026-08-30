Na Tompsonovom koncertu 11 ljudi završilo u bolnici: Policija podnijela 85 prijava

Na sinoćnjem koncertu u Vukovaru Marka Perkovića Tompsona, hrvatskog pjevača poznatog po tome što u svojim pjesmama i nastupima promoviše ustaštvo, policija je podnijela ukupno 85 prekršajnih prijava, 78 zbog upotrebe pirotehničkih sredstava i sedam zbog kršenja javnog reda i mira, saopštila je danas PU vukovarsko-sremska.

U saopštenju se navodi da je cijeli koncert sniman, kao i da će policija pregledom snimka vidjeti da li je bilo još nekih kršenja zakona, prenio je Indeks.

Iz Nacionalne memorijalne bolnice rečeno je da je u bolnici završilo 11 osoba zbog lakših tjelesnih povreda i prekomjerne konzumacije alkohola.

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Tompson je sinoć na koncertu u Vukovaru izvođenje pjesme "Bojna Čavoglave" započeo ustaškim pokličom "za dom", na šta su hiljade posjetilaca iz Hrvatske i inostranstva uzvratili "spremni", a tokom koncerta dronovi su na nebu prikazivali motive iz građanskog rata devedesetih godina prošlog vijeka.

Tokom izvođenja pjesme "Kletva kralja Zvonimira" dronovi na nebu su oblikovali motive iz hrvatske istorije, a prikazani su i hrvatski simboli iz rata tokom devedesetih godina, "tigrovi", ratnik, znak Specijalne policije "Mač i munja", vukovarski vodotoranj i natpis "Za dom spremni".

(Tanjug)