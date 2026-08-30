Minić: Za Republiku Srpsku moramo da nastavimo da se borimo

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je danas na Saboru demobilisanih boraca u Han Pijesku na slogu i jedinstvo, te poručio da svi treba da rade za Republiku Srpsku i da se sjećaju poginulih boraca koju su zadužili ovu državu.

Minić je istakao da Republika Srpska, koja je najstala na najvećoj žrtvi, treba da okuplja Srbe.

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"Srpski borče digni glavu. Imamo Republiku Srpsku. Za nju moramo da nastavimo da se borimo. Molim vas da se ujedinimo i da budemo složniji", poručio je Minić.

On je istakao da je srpska trobojka bila na pravoj strani istorije, nikada na fašističkoj i nacističkoj.

Minić je naveo da nikada neće biti zaboravljeno da neki imaju loše namjere prema srpskom narodu za koga kažu da nije dobar.

"Kad god nismo bili organizovani, znate šta su nam radili? Ubijali su nas na sve moguće načine", rekao je Minić.

Podsjetio je da su se na Han Pijesku donosile odluke koje su spasile srpski narod.

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"Zato znamo zašto smo danas ovdje i zato znamo da kada radimo za Republiku Srpsku, nema toga ko može ne može za to da podnese žrtvu", rekao je Minić.

On je poželio da sljedeće godine na ovom mjestu bude još veće saborovanje i poručio - "Neka nam živi Srpska!".

(Srna)