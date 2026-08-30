Stevandić: Obaveza da nikad ne pokleknemo

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da sadašnje generacije Srba žive u slobodi o kojoj je pisao veliki Petar Kočić i da poučeni istorijom nikada neće pokleknuti.

Stevandić je novinarima u Stričićima rekao da su Srbi poučeni Kočićem uspjeli da otjeraju Kristijana Šmita.

"Na nama je obaveza da poučeni istorijom ne pokleknemo. Otjerali smo najvećeg kadiju, ali ostalo je onih malih kadija, podmuklih i licemjernih koji gledaju da nam na brzinu presude i to u našoj zemlji koju smo krvlju i suzama platili. Kadije nikada više neće odlučivati o nama", naglasio je Stevandić.