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Na Ozrenu obilježavanje Dana nestalih i poginulih, prisustvuje Minić

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 11:06

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Код Манастира Светог Николе на Озрену почело је служење парастоса поводом Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, којем присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Foto: Srna

Kod Manastira Svetog Nikole na Ozrenu počelo je služenje parastosa povodom Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, kojem prisustvuje i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Kod Manastira Svetog Nikole na Ozrenu počelo je služenje parastosa povodom Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, kojem prisustvuje i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Parastosu koji kod Spomen-krsta služi iguman Gavrilo prisustvuju poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijel Jošić i Zoran Blagojević, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac, te predsjednik BORS-a Milovan Gagić.

Skupu prisustvuje i državni sekrtar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić, pripadnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, Republičke organizacije Crvenog krsta, te predstavnici lokalnih zajednica Srpske.

Nakon parastosa, predviđeno je polaganje vijenaca kod spomen-krsta i Spomen-kipa Spomenku Gostiću, najmlađem borcu Vojske Republike Srpske.

Protokolom je predviđeno obraćanje zvanica.

Srpska još potražuje 1.616 nestalih osoba.

U temelje Republike Srpske život je ugradilo 23.749 boraca i 6.481 civil, a najveća stradanja bila su tokom 1992. godine, kada je bilo oko 13.000 srpskih žrtava.

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Savo Minić

Dan nestalih i poginulih

Dan nestalih

Spomenko Gostić

Republika Srpska

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