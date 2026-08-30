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Dodik u manastiru Karanovac prisustvovao osveštanju zvona

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 09:45

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствовао је у манастир Карановац у Кијевцима код Градишке освештању звона за саборни манастирски храм.
Foto: ATV/Magdalena Gligić

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je u manastir Karanovac u Kijevcima kod Gradiške osveštanju zvona za saborni manastirski hram.

Svetu arhijerejsku liturgiju služio je Njegovo visokopreosveštenstvo vladika banjalučki Jefrem, koji je osveštao i tri zvona za manastirski hram Svete Trojice, koji je u izgradnji.

Kumovi zvona su predsjednik Dodik, gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić i Željko Ćejić iz Banjaluke.

Manastir Karanovac smješten je ispod planine Kozare u dolini rijeke Lubine, gdje su dugogodišnja arheološka istraživanja potvrdila postojanje nekadašnjeg srednjovjekovnog manastira iz perioda Stefana Dragutina iz loze Nemanjića.

Tu su pronađeni ostaci građevinske arhitekture od Rimskog perioda do Srednjeg vijeka, kao i najstariji i najzapadniji ćirilični natpis iz 1301. godine.

Ovaj manastir se prvi put pominje 1955. godine kada su pronađeni tragovi rimskih zidova i natpisa, dok je tokom 1958. godine pronađen i glagoljični natpis, koji se dovodi u vezu sa periodom 10. i 11. vijeka.

Arheološkim istraživanjem 2004. godine ustanovljeno je da je riječ o kulturno-istorijskom kompleksu sastavljenom iz tri arheološka lokaliteta - srednjevjekovnom crkvom sa nekropolom i privrednom zgradom rimskog seoskog imanja i dvije crkve brvnare iz turskog perioda.

Obnova manastira Karanovac počela je krajem 2021. godine, a Hram Uspenja Presvete Bogorodice osveštan je u ljeto 2025. godine, čime je ovaj drevni manastir ponovno postao centralno mjesto duhovnog života ovog kraja.

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Milorad Dodik

liturgija

Gradiška

Zoran Adžić

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