Dodik: SNSD ima četiri jasna cilja koji su važni za budućnost Srpske

Autor:ATV redakcija
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SNSD ima četiri jasna cilja koji su važni za budućnost Republike Srpske - naveo je lider SNSD-A Milorad Dodik.
"Prvi je mir i bezbjednost naših ljudi. Drugi je da obezbijedimo ono bez čega nema stabilne budućnosti – dovoljno vode, energije i hrane. Treći je očuvanje i jačanje političkog i institucionalnog statusa Republike Srpske. I četvrti, jednako važan, jeste naša duhovnost - da čuvamo svoj identitet, vrijednosti i ono što nas je kroz istoriju održalo kao narod", naveo je Dodik na Instagramu.
Dodao je da je tokom sedmice prisustvovao obilježavanju 30 godina od osnivanja SNSD-a u Gradišci.
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