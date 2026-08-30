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Dodik: SNSD ima četiri jasna cilja koji su važni za budućnost Srpske

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 08:09

Komentari:

6
Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

SNSD ima četiri jasna cilja koji su važni za budućnost Republike Srpske - naveo je lider SNSD-A Milorad Dodik.

"Prvi je mir i bezbjednost naših ljudi. Drugi je da obezbijedimo ono bez čega nema stabilne budućnosti – dovoljno vode, energije i hrane. Treći je očuvanje i jačanje političkog i institucionalnog statusa Republike Srpske. I četvrti, jednako važan, jeste naša duhovnost - da čuvamo svoj identitet, vrijednosti i ono što nas je kroz istoriju održalo kao narod", naveo je Dodik na Instagramu.

Dodao je da je tokom sedmice prisustvovao obilježavanju 30 godina od osnivanja SNSD-a u Gradišci.

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Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Republika Srpska

bezbjednost

Komentari (6)

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