Dodik: SNSD ima četiri jasna cilja koji su važni za budućnost Srpske

"Prvi je mir i bezbjednost naših ljudi. Drugi je da obezbijedimo ono bez čega nema stabilne budućnosti – dovoljno vode, energije i hrane. Treći je očuvanje i jačanje političkog i institucionalnog statusa Republike Srpske. I četvrti, jednako važan, jeste naša duhovnost - da čuvamo svoj identitet, vrijednosti i ono što nas je kroz istoriju održalo kao narod", naveo je Dodik na Instagramu.

Dodao je da je tokom sedmice prisustvovao obilježavanju 30 godina od osnivanja SNSD-a u Gradišci.