Logo

Ispaljene 199 rakete u Srpskoj: Protivgradna odbrana ublažila posljedice

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 19:09

Komentari:

0
Испаљене 199 ракете у Српској: Противградна одбрана ублажила посљедице
Foto: ATV

"Protivgradna preventiva" saopštila je da je na zapadu Republike Srpske danas ispaljeno 199 protivgradnih raketa, čime je svedena na minimum pojava grada.

Ističu da su ove rakete ispaljene od 11.00 do 16.00 časova i da praćenje oblačnosti još traje.

"Da nismo imali par zabrana za dejstvo od kontrole leta, broj ispaljenih raketa bi bio i veći", navode iz "Protivgradne preventive".

Dodaju da je današnjim dejstvima pojava grada svedena na minimum, te da su štete daleko manje od onoga što bi se desilo da su se procesi razvoja grada dešavali prirodnim putem.

Nevrijeme praćeno gradom zahvatilo je danas područje Prnjavora, Prijedora, Kozarske Dubice, Laktaša i dio Banjaluke, gdje je došlo do kvarova na više dalekovoda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

protivgradna preventiva

protivgradne rakete

Protivgradna preventiva RS

Protivgradna zaštita

Komentari (0)

Više iz rubrike

Холандија неће истраживати смрт генерала Младића

Republika Srpska

Holandija neće istraživati smrt generala Mladića

3 h

3
На надвожњаку на путу Пале–Јахорина окачен је транспарент на којем је исписано име ратног команданта Главног штаба Војске Републике Српске генерала Ратка Младића.

Republika Srpska

Na nadvožnjaku Pale-Jahorina transparent sa imenom generala Mladića

5 h

4
Локомотива Жељезница Републике Српске

Republika Srpska

Radnicima ŽRS isplaćene bruto plate za jul

7 h

0
Милорад Додик лидер СНСД-а

Republika Srpska

Dodik čestitao Sari Ćirković bronzanu medalju: 'Ponosni smo na njene uspjehe'

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Hladnokrvno ga upucao u glavu: Ubica nosio hirurške rukavice

21

33

Mjesečni horoskop za septembar 2026: Bivši se vraćaju, novac iznenađuje

21

18

Golubović: Vrijeme nije umanjilo značaj riječi Petra Kočića

21

00

Izložba Petar Kočić sa nama: Tribut velikanu kroz objektiv Nebojše Kostreševića

20

53

Fatalni izgled: Smrtonosno lijep

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima