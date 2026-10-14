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Ova dva horoskopska znaka su pred ozbiljnim bankrotom

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14.10.2026 11:00

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Ова два хороскопска знака су пред озбиљним банкротом
Foto: Unsplash

Narednih sedam dana donose ozbiljna finansijska iskušenja, a Lavovi i Vodolije posebno bi trebalo da paze na novac.

Retrogradna Venera otvara pitanje dugova, troškova i pogrešnih finansijskih procjena, pa impulsivne odluke sada mogu skupo da koštaju.

Lav

Lav može da se nađe pred velikim neplaniranim troškom. Želja da zadrži određeni životni standard ili da pokaže da može da priušti nešto što mu realno nije potrebno mogla bi da napravi ozbiljnu rupu u budžetu. Mars u njegovom znaku dodatno pojačava impulsivnost i sklonost riziku, pa bi trebalo da izbjegava velike kupovine, pozajmice i rizična ulaganja.

Vodolija

Vodolija mora posebno da obrati pažnju na zajednički novac, dugove i finansijske obaveze. Moguće je da ispliva trošak koji je dugo odlagan ili da novac ode na nešto što nije bilo planirano. Najgore bi bilo da pokušava da problem riješi novim dugom.

Ovo nije period koji nužno znači bankrot, već ozbiljno upozorenje da bi Lavovi i Vodolije mogli da naprave katastrofalne finansijske greške ako budu trošili bez ikakve kontrole, prenosi Informer.

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