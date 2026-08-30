Logo

Na Ozrenu obilježavanje Dana nestalih i poginulih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 08:02

Komentari:

0
На Озрену обиљежавање Дана несталих и погинулих
Foto: Pixabay

Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske biće obilježen danas kod Manastira Svetog Nikole na Ozrenu u opštini Petrovo.

Obilježavanju će prisustvovati predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Program počinje u 9.00 časova liturgijom u manastirskom Hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog.

U 11.00 časova predviđen je parastos svim poginulim borcima i ubijenim civilima tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Polaganje vijenaca i cvijeća kod Spomen-krsta i spomenika najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću predviđeno je u 11.15 časova, a u 11.30 časova obraćanje zvaničnika i duhovni program.

Republika Srpska i dalje traga za 1.616 lica, od kojih su 981 civili i 10 djece.

U bazi podataka Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica, do sada je prijavljeno 5.773 nestala lica.

U periodu od 1995. godine do 2008. godine traženje i identifikacija nestalih lica bilo je u nadležnosti Komisije za nestala lica Republike Srpske, a osnivanjem Instituta za nestala lica BiH 2008. godine došlo je do zastoja u procesu traženja nestalih lica srpske nacionalnosti, a samim tim i diskriminacije srpskih žrtava.

Institucije Republike Srpske i Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila godinama zahtijevaju da se proces traženja nestalih lica vrati u nadležnost Republike Srpske.

U Srpskoj su izgrađene tri spomen-kosturnice u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

Odlukom Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, u martu 2024. godine spomen-kosturnice su uvrštene u Listu spomenika od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku.

Obilježavanje Dana nestalih kao događaj od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu od 2021. godine u Republici Srpskoj se obilježava 30. avgusta, kada je i Međunarodni dan nestalih ustanovljen u znak sjećanja na žrtve ratova, zločina protiv čovječnosti i kršenja ljudskih prava.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ozren

Dan nestalih

Dan nestalih i poginulih

Spomenko Gostić

Nestala lica

Komentari (0)

Pročitajte više

Славимо Светог мученика Мирона: Ово данас обавезно урадите за заштиту од невоља

Društvo

Slavimo Svetog mučenika Mirona: Ovo danas obavezno uradite za zaštitu od nevolja

3 h

0
Жена из БиХ оптужила мужа за силовање, сад јој пријети затвор

Svijet

Žena iz BiH optužila muža za silovanje, sad joj prijeti zatvor

13 h

0
Служен помен генералу Ратку Младићу у Фочи

Gradovi i opštine

Služen pomen generalu Mladiću u Foči

13 h

0
Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Srbija

Hladnokrvno ga upucao u glavu: Ubica nosio hirurške rukavice

14 h

0

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanovićeva prisustvovala "Aleksijadi" u Branešcima kod Čelinca

15 h

0
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Republika Srpska

BORS želi da se uključi u organizaciju sahrane generala Mladića

16 h

11
Испаљене 199 ракете у Српској: Противградна одбрана ублажила посљедице

Republika Srpska

Ispaljene 199 rakete u Srpskoj: Protivgradna odbrana ublažila posljedice

16 h

0
Холандија неће истраживати смрт генерала Младића

Republika Srpska

Holandija neće istraživati smrt generala Mladića

17 h

14

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Zemljište vam je upisano, ali kuća na njemu nije: Šta vlasnik mora da uradi?

11

06

Na Ozrenu obilježavanje Dana nestalih i poginulih, prisustvuje Minić

10

51

Helikopter MUP-a Srpske preventivno gasi požarišta na Trebeviću

10

38

Dim prekrio Gacko: Požar prijeti kućama na granici sa Crnom Gorom

10

18

Dodik: Vrijeme prolazi, ali sjećanje i traganje za nestalim ne smije nikada

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima