Na Ozrenu obilježavanje Dana nestalih i poginulih

Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske biće obilježen danas kod Manastira Svetog Nikole na Ozrenu u opštini Petrovo.

Obilježavanju će prisustvovati predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Program počinje u 9.00 časova liturgijom u manastirskom Hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog.

U 11.00 časova predviđen je parastos svim poginulim borcima i ubijenim civilima tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Polaganje vijenaca i cvijeća kod Spomen-krsta i spomenika najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću predviđeno je u 11.15 časova, a u 11.30 časova obraćanje zvaničnika i duhovni program.

Republika Srpska i dalje traga za 1.616 lica, od kojih su 981 civili i 10 djece.

U bazi podataka Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica, do sada je prijavljeno 5.773 nestala lica.

U periodu od 1995. godine do 2008. godine traženje i identifikacija nestalih lica bilo je u nadležnosti Komisije za nestala lica Republike Srpske, a osnivanjem Instituta za nestala lica BiH 2008. godine došlo je do zastoja u procesu traženja nestalih lica srpske nacionalnosti, a samim tim i diskriminacije srpskih žrtava.

Institucije Republike Srpske i Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila godinama zahtijevaju da se proces traženja nestalih lica vrati u nadležnost Republike Srpske.

U Srpskoj su izgrađene tri spomen-kosturnice u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

Odlukom Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, u martu 2024. godine spomen-kosturnice su uvrštene u Listu spomenika od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku.

Obilježavanje Dana nestalih kao događaj od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu od 2021. godine u Republici Srpskoj se obilježava 30. avgusta, kada je i Međunarodni dan nestalih ustanovljen u znak sjećanja na žrtve ratova, zločina protiv čovječnosti i kršenja ljudskih prava.