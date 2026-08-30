Na Ozrenu obilježavanje Dana nestalih i poginulih

Autor:ATV redakcija
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Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske biće obilježen danas kod Manastira Svetog Nikole na Ozrenu u opštini Petrovo.
Obilježavanju će prisustvovati predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Program počinje u 9.00 časova liturgijom u manastirskom Hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog.
U 11.00 časova predviđen je parastos svim poginulim borcima i ubijenim civilima tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Polaganje vijenaca i cvijeća kod Spomen-krsta i spomenika najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću predviđeno je u 11.15 časova, a u 11.30 časova obraćanje zvaničnika i duhovni program.
Republika Srpska i dalje traga za 1.616 lica, od kojih su 981 civili i 10 djece.
U bazi podataka Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica, do sada je prijavljeno 5.773 nestala lica.
U periodu od 1995. godine do 2008. godine traženje i identifikacija nestalih lica bilo je u nadležnosti Komisije za nestala lica Republike Srpske, a osnivanjem Instituta za nestala lica BiH 2008. godine došlo je do zastoja u procesu traženja nestalih lica srpske nacionalnosti, a samim tim i diskriminacije srpskih žrtava.
Institucije Republike Srpske i Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila godinama zahtijevaju da se proces traženja nestalih lica vrati u nadležnost Republike Srpske.
U Srpskoj su izgrađene tri spomen-kosturnice u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.
Odlukom Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, u martu 2024. godine spomen-kosturnice su uvrštene u Listu spomenika od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku.
Obilježavanje Dana nestalih kao događaj od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu od 2021. godine u Republici Srpskoj se obilježava 30. avgusta, kada je i Međunarodni dan nestalih ustanovljen u znak sjećanja na žrtve ratova, zločina protiv čovječnosti i kršenja ljudskih prava.
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