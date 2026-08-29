Hladnokrvno ga upucao u glavu: Ubica nosio hirurške rukavice

Foto: Pexel/ www.kaboompics.com

Muškarac (45) ubijen je večeras nešto prije 21 sat nasred ulice u beogradskom naselju Surčin.

Upucan je u glavu iz vatrenog oružja, dok je ubica navodno pobjegao na biciklu. Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" i, kako saznajemo, traga za mlađim muškarcem sa naočarima koji je na sebi imao crni šorts, crnu majicu i hirurške rukavice, prenosi Telegraf.rs. Uskoro opširnije...

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.