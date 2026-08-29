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Hladnokrvno ga upucao u glavu: Ubica nosio hirurške rukavice

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 21:45

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Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца
Foto: Pexel/ www.kaboompics.com

Muškarac (45) ubijen je večeras nešto prije 21 sat nasred ulice u beogradskom naselju Surčin.

Upucan je u glavu iz vatrenog oružja, dok je ubica navodno pobjegao na biciklu. Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" i, kako saznajemo, traga za mlađim muškarcem sa naočarima koji je na sebi imao crni šorts, crnu majicu i hirurške rukavice, prenosi Telegraf.rs.

Uskoro opširnije...

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Tagovi :

Ubistvo

Surčin

istraga

Detalji ubistva

Srbija

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