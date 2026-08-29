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Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 14:48

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Na željezničkoj stanici u Batajnici u utorak je pretučen mučkarac B.B (27).

Prema nezvaničnim informacijama, njega su napale dvije osobe i pokušale najprije da mu oduzmu mobilni telefon i novac, a kada im to nije dozvolio i kada je pružio otpor, oni su ga fizički napali.

Kako Telegraf.rs saznaje, zadali su mu više udaraca rukama u predelu glave, a kada je pao na pod nastvavili su da ga šutiraju nogama po tijelu.

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U Urgentnom centru su nesrećnom muškarcu konstatovane teške telesne povrede.

Identitet jednog od napadača je otkriven i u pitanju je A.B (30) protiv kog je policija podnijela krivičnu prijavu za nanošenje teških tjelesnih povreda. Za drugim napadačem se traga.

Slučaj vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

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