Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na željezničkoj stanici u Batajnici u utorak je pretučen mučkarac B.B (27).
Prema nezvaničnim informacijama, njega su napale dvije osobe i pokušale najprije da mu oduzmu mobilni telefon i novac, a kada im to nije dozvolio i kada je pružio otpor, oni su ga fizički napali.
Kako Telegraf.rs saznaje, zadali su mu više udaraca rukama u predelu glave, a kada je pao na pod nastvavili su da ga šutiraju nogama po tijelu.
Gradovi i opštine
Preminuo političar iz BiH, prije dva mjeseca imao nesreću
U Urgentnom centru su nesrećnom muškarcu konstatovane teške telesne povrede.
Identitet jednog od napadača je otkriven i u pitanju je A.B (30) protiv kog je policija podnijela krivičnu prijavu za nanošenje teških tjelesnih povreda. Za drugim napadačem se traga.
Slučaj vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
2 h0
Srbija
4 h0
Srbija
5 h0
Srbija
5 h0
Najnovije
Najčitanije
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Trenutno na programu