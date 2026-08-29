Logo

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 14:55

Komentari:

0
Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.
Foto: Anna Tarazevich/Pexels

Vjerovatno ste se bar jednom u životu suočili sa glavoboljom, a kada je pritisak u glavi veliki, osjećate bol u sljepoočnicama koji vas opterećuje i donosi dodatnu napetost, vjerovatno imate potrebu da se zatvorite u mračnu sobu, popijete lijek i samo zaspite da ne biste budni čekali da bol prođe.

Uporne migrene i glavobolje zahtijevaju ljekarski pregled i konsultaciju sa stručnjacima. Ukoliko je opšte zdravlje dobro, ali vas ponekad zaboli glava, donosimo vam jednostavan i potpuno prirodni tretman koji može donijeti brzo trenutno olakšanje.

илу-таблете-16062026

Svijet

Dramatično upozorenje: ''Tramp tableta'' izaziva smrt, ne uzimajte je

Potrebna su vam eterična ulja i malo vode. Ulja nane i lavande su se pokazala kao najkorisnija za ublažavanje glavobolje – imaju opuštajuća svojstva koja mogu pomoći u ublažavanju bolova, prenosi Novosti Magazin.

Pokazalo se da nanošenje male količine ulja od peperminta na sljepoočnice ublažava glavobolju. Samo pazite da ne nanosite ulje blizu očiju.

Praktikovanje aromaterapije korištenjem ulja lavande takođe može biti efikasan i siguran način za ublažavanje glavobolja. Razmislite o tome da ga sipate u difuzer i raspršite u prostoriji u kojoj boravite ili nanesite malu količinu na dlanove, protrljajte ruke, a zatim udahnite miris.

Лепа Лукић

Scena

Lepa Lukić ima najveću penziju na estradi: Već 23 godine na račun joj liježu velike pare

Pored eteričnih ulja, ukoliko se suočavate sa glavoboljom, možete da koristite hladnu oblogu, ukoliko vam prija, sami masirate tačke pritiska, ali je važno i da pijete dovoljnu količinu vode svakog dana, jer dehidratacija je jedan od najčešćih uzroka glavobolje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

glavobolja

Tablete

zdravlje

Komentari (0)

Pročitajte više

Више од 100 ракета испаљено на подручју пет мјеста у Српској

Društvo

Više od 100 raketa ispaljeno na području pet mjesta u Srpskoj

1 h

0
Невријеме на ауто-путу

Društvo

Led zaustavio saobraćaj na ulazu na auto-put ''9. januar''

1 h

0
Сликовит поглед на хидроелектрану окружену бујним зеленилом и планинама, под облачним небом.

Svijet

Hidroelektrana u Mađarskoj zatvorena zbog niskog vodostaja rijeke Tise

2 h

0
Материјал расут по брзом путу

Banja Luka

Vozači, oprez, opasnost na brzom putu: Grana u drugom dijelu Banjaluke

2 h

0

Više iz rubrike

Бијела сланина

Zdravlje

Slanina sapunjara - lijek za pluća ili mit

5 h

0
Преглед зуба и десни

Zdravlje

Stomatolozi upozorili: Ova zdrava namirnica može oštetiti zube

18 h

0
Које грожђе је најздравије: Разлика није само у боји

Zdravlje

Koje grožđe je najzdravije: Razlika nije samo u boji

1 d

0
Млада дјевојка се одмара у кревету са слатком маском за спавање окружена удобним јастуцима.

Zdravlje

Mozak ima svoj idealan termin za spavanje: Ako zaspite tada, dovoljno je samo 20 minuta

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

21

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

15

08

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

14

55

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

14

48

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

14

46

Preminuo političar iz BiH, prije dva mjeseca imao nesreću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima