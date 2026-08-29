Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

Vjerovatno ste se bar jednom u životu suočili sa glavoboljom, a kada je pritisak u glavi veliki, osjećate bol u sljepoočnicama koji vas opterećuje i donosi dodatnu napetost, vjerovatno imate potrebu da se zatvorite u mračnu sobu, popijete lijek i samo zaspite da ne biste budni čekali da bol prođe.

Uporne migrene i glavobolje zahtijevaju ljekarski pregled i konsultaciju sa stručnjacima. Ukoliko je opšte zdravlje dobro, ali vas ponekad zaboli glava, donosimo vam jednostavan i potpuno prirodni tretman koji može donijeti brzo trenutno olakšanje.

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Potrebna su vam eterična ulja i malo vode. Ulja nane i lavande su se pokazala kao najkorisnija za ublažavanje glavobolje – imaju opuštajuća svojstva koja mogu pomoći u ublažavanju bolova, prenosi Novosti Magazin.

Pokazalo se da nanošenje male količine ulja od peperminta na sljepoočnice ublažava glavobolju. Samo pazite da ne nanosite ulje blizu očiju.

Praktikovanje aromaterapije korištenjem ulja lavande takođe može biti efikasan i siguran način za ublažavanje glavobolja. Razmislite o tome da ga sipate u difuzer i raspršite u prostoriji u kojoj boravite ili nanesite malu količinu na dlanove, protrljajte ruke, a zatim udahnite miris.

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Pored eteričnih ulja, ukoliko se suočavate sa glavoboljom, možete da koristite hladnu oblogu, ukoliko vam prija, sami masirate tačke pritiska, ali je važno i da pijete dovoljnu količinu vode svakog dana, jer dehidratacija je jedan od najčešćih uzroka glavobolje.