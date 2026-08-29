Više od 100 raketa ispaljeno na području pet mjesta u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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"Protivgradna preventiva Republike Srpske" ispalila je danas više od 100 protivgradnih raketa na gradonosne oblake na području Novog Grada, Oštre Luke, Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške.
Direktor "Protivgradne preventive" Tihomir Dejanović rekao je Srni su uporedo sa raketama djelovali i prizemni protivgradni generatori.
On je naveo da su današnje vremenske nestabilnosti najavljene i očekivane, te da će "Protivgradna preventiva" nastaviti sa aktivnim praćenjem nestabilnosti i dejstvovaće po potrebi.
Protivgradne rakete su ispaljene danas od 11.00 do 13.00 časova.
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